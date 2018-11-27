МастерШеф: 8 сезон 27 випуск дивитися онлайн

У вівторок, 27 листопада, в ефірі каналу СТБ вийде 27 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 27 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Суддя шоу МастерШеф нечасто дає кулінарні майстер-класи. Щоб побачити, як метр готує, шанувальники формують величезні черги. Але деяким щастить більше, і вони без проблем потрапляють на майстер-клас Ектора. Більш того, абсолютно безкоштовно.

У сьогоднішньому випуску МастерШеф Ектор Хіменес-Браво дасть кулінарний майстер-клас для учасників проекту. Він приготує 3 класичних страви, по одному за раунд. Кожен раунд триватиме 20 хвилин. За цей час учасникам потрібно зрозуміти, що за страва загадав Ектор, і приготувати його. Вони можуть стежити за майстер-класом хоч всі 15 хвилин, але тоді на приготування залишиться всього 5.

"Наші учасники розумні та ерудовані, тому мені було приємно провести з ними такий конкурс на їхні кулінарні знання", - говорить Ектор Хіменес-Браво.

Але є, як завжди, одне велике "але": процеси, які буде показувати Ектор, не обов'язково йти в правильній послідовності. Ектор може почати з середини готування, а може взагалі спочатку зайнятися презентацією. Більш того, з кожним раундом страви будуть ставати все складніше. За страву 1-го раунду команда може отримати 1 бал, за страву 2-го – 2 бали, за 3 – 3.

Але Ектор не лише заплутувати команди, а все-таки ще дасть деякі підказки. Наприклад, перше блюдо згадується в романі "Під покровом дівчат в цвіту" Марселя Пруста.

Кому Марсель Пруст допоможе у сьогоднішньому конкурсі, а хто провалить майстер-клас, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 26 випуск МастерШеф 8.