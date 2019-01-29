Краща пісня Євробачення: Україна увірвалася в десятку лідерів

Фото: (eurovisionworld.com)

Стати кращою серед кращих є шанс і в України

Поки по всій Європі йде підготовка до конкурсу Євробачення 2019, на офіційному сайті пісенного змагання творці вирішили провести голосування, яка ж з країн представила найсильнішого учасника, зробила самий яскравий номер, заспівала пісню, яка запам'яталася усім.

У рейтингу, серед 10 пісень, які виконувалися з 2009 по 2018 рік є і українська. У 2016 році композиція 1944 принесла перемогу Джамалі, і стала гордістю нашої країни.

Скріншот: (eurovisionworld.com)

На момент написання матеріалу, Україна вже піднялася на 6 місце і отримала 7% голосів від користувачів, залишивши позаду Австрію, Данію, Німеччину і Азербаджан.

Проголосувати за улюблену пісню, що звучала на Євробаченні можна за допомогою одного кліка на назву пісні, однак, щоб голос був зарахований, слід обов'язково бути зареєстрованим в одній з популярних соціальних мереж.

Крім того, наша країна кардинально змінила свою позицію в рейтингу букмекерів і увійшла до трійки лідерів вперше у цьому році.

Фото: (eurovisionworld.com)

Читайте також, що нещодавно несподівано змінилися позиції України у рейтингу букмекерів. Україна покинула 16 місце і перебралася на багато рядків вище.

Раніше став відомий порядок виступів українських артистів-конкурсантів на Національному відборі 9 і 16 лютого 2019 року.