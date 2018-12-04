Київ вдень і вночі: 5 сезон 50 серія

У вівторок, 4 грудня в ефірі Нового каналу покажуть 50 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 50 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Поки у серіаліті Київ вдень і вночі вирують неабиякі пристрасті, в Україні вирує справжня зима. Як не відчувати себе капустою і ведмедем одночасно і навіть серйозні "мінуси" залишатися привабливою? Розповідає і показує героїня серіаліті Поліна Ковалевська.

"Вважаю вислів: "краса вимагає жертв" абсолютно недоречним в мороз, – каже Поліна Новому каналу. – Особисто для мене, коли температура на градуснику опускається нижче нуля, мова йде вже не про красу, а про виживання. Тому ніяких тонких колгот, коротеньких косух і голих щиколоток я собі не дозволяю! Гадаєте, неможливо бути одночасно і зігрітій, і красивою? Можливо! Ловіть мої особисті п'ять секретів, як залишатися красунею навіть взимку".

Поліна з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Порада №1

Багатошаровість

так-Так, ще з літа стилісти розповідають нам, як це модно. А взимку ще й шалено тепло! Не бійтеся одягати майки під свитшоты, светри на сукні, піджаки на лонгсливы. Все це допомагає нам не замерзнути, і при цьому може виглядати дуже стильно.

Порада №2

Будь, як Teddy Bear

Цієї холодної зими тебе врятує об'ємне, довге пальто зі штучного хутра. Благо, в колекціях майже всіх масмаркет-брендів з'явилися так звані «тедики». Це шубки-пальта різних відтінків коричневого, як у відомого плюшевого ведмедика. Тепло, модно, а, головне, жодна тварина не постраждала.

Порада №3

Колготки і "спортуки"

Доповни свій гардероб вовняними колготками. Ти не повіриш, але в них реально тепліше, ніж у звичайних джинсах. При цьому можна вибрати якісь нестандартні кольори, наприклад шоколадні/сірі колготи в тон взуття. Другий варіант – спортивні костюми на флісі. По-перше, це зараз модно, по-друге – тепло! А яскраві кольори миттю освіжать твій гардероб.

Поліна з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Порада №4

Track Boots

Хто не знає, це такі великі грубі черевики на шнурівці, які дуже схожі на похідні. Якщо знайдеш такі ще й на хутрі, то це взагалі джекпот! Вони дуже теплі і універсальні, підійдуть під всі! Сміливо взувай Track Boots і з джинсами, і зі спідницями, і з жіночними сукнями. За рахунок контрасту ніжного і грубого ти будеш виглядати сучасною принцесою.

Порада №5

І, звичайно, шапка!

У дитинстві я ненавиділа шапки (а хто їх любив?), але з віком зрозуміла, що голову потрібно берегти! Зараз в моді прості однотонні шапки. І я цьому рада. Тому що стрази, брошки, намистини і будь-які прикраси на шапках вважаю моветоном! Зате колір може бути абсолютно будь-який. Головне, щоб шапка була об'ємною. Загалом, в моді шапочный оверсайз.

І на завершення закликаю: поєднуйте різні стилі, шукайте нові рішення, експериментуйте зі своїми образами, а, головне, бережіть тепло і себе!

І нагадую: дивіться серіаліті Київ вдень і вночі з середи по п'ятницю о 1:30 та у суботу о 2:10 на Новому каналі

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.