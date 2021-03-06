Холостяк 11: фото всіх учасниць, які хочуть завоювати серце Заливака

Учасниця шоу Холостяк Аліса (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Алла (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Ганна (Бостон) (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Ганна (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Аня (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Валентина (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Валя (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Віка (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Дана (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Даша (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Джессіка (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Олена (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Катя (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Христина (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Ксюша (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Ліза (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Лола (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Надін (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Настя (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Ольга (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Оля (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Розалі (фото: пресс-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Саша (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Таня (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Уляна (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Хана (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Юлія (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Юлія (фото: прес-служба СТБ)

Учасниця шоу Холостяк Юля (фото: прес-служба СТБ)

Зауважимо, що вже на Першій вечірці Заливако вирішив змінити правила, чого ще не робив жоден з героїв! Так, Михайло прийняв рішення вручати дівчатам троянди і відправляти деяких прямо в будинок, не запрошуючи на саму вечірку. Чого, безумовно, не знали інші дівчата, які перебували в епіцентрі подій на диванах.

Кожна суперниця з упевненістю брала троянду, думаючи, що вона перша і єдина їде в будинок. Але по приїзду розуміла, що там її чекають і інші дівчата.

"Мені потрібно поспілкуватися індивідуально з кожною, щоб зрозуміти, чи є у нас майбутнє. Щоб зробити вибір, першого враження недостатньо, адже воно може бути помилковим. І у мене має бути час. Тому я не хочу прощатися ні з ким сьогодні. У моєму житті було багато разів так, що я думав про людину добре, а потім виявлялося навпаки", - пояснив своє рішення Холостяк.

Щоб усім учасницям було комфортно, він запропонував другий будинок, куди виїхали всі дівчата з вечірки. Більш того, суперниці не знають про існування інших дівчат...