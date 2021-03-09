Go_A змінили текст пісні на Євробачення 2021 і зняли нове відео

Зміни до пісні внесли, щоб підігнати під формат міжнародного пісенного конкурсу - трек не повинен тривати понад 3 хвилини. Таким чином артистам довелося підкоригувати свій твір, яскравий кліп на який вже зібрав мільйони переглядів на YouTube і був схвально зустрінутий музичними критиками.

Як зізналася солістка Go_A Катерина Павленко, представляючи сьогодні нову версію "Шуму", учасникам групи було непросто обрізати пісню під конкурс.

"Вона була більше ніж 4 хвилини, і ми не планували її на Євробачення, тому ми максимально вклали в неї свою творчість. І коли нам сказали, що ми повинні адаптувати її під формат Євробачення - 3 хвилини - ми дуже довго не могли зрозуміти, що ми повинні вирізати з цієї пісні, щоб у ній залишилася своя магія та концепція, яку ми намагалися в неї вкласти", - каже артистка.

Музиканти розповіли, що підкоригувати "Шум" їм допомогли фахівці.

Сам концертний номер на Євробачення вже розроблений, учасники групи знають концепцію, але визнають, що ще потрібні доопрацювання.

"Нам дуже подобається, що виходить!" - наголосив музикант Go_A Тарас Шевченко.

Катерина додала, що зараз не відчуває якихось хвилювань перед виступом на Євробаченні, до старту якого залишилося пару місяців.

"Я навіть трохи сумую за тим почуттям, коли хвилюєшся, вийшовши на сцену", - зізналася вона.

Відео: Go_A презентували нову версію кліпу SHUM для Євробачення 2021