"Це нікому не потрібно": Віра Кекелія зробила несподівану заяву про підготовку до Нацвідбору

Відео: Віра Кекелія про участь у Національному відборі на Євробачення 2019 (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Яскраву українську виконавицю Віру Кекелію (VERA KEKELIA) називають однією з фавориток Нацвідбору на Євробачення 2019, який вже незабаром буде транслювати телеканал СТБ. Зараз співачка активно готується до конкурсу, особливо після того, як визначився порядок виступів артистів у прямих ефірах.

Багато шанувальники пам'ятають Віру Кекелію по її участі у гурті "А. Р. М. I. Я". Також її знають як екс-учасницю джазового оркестру "Radioband" і учасницю сьомого сезону шоу "Голос країни". Іншим вона більш відома як одна з найяскравіших акторок "Жіночого Кварталу", який презентували восени 2018-го року.

Незабаром після оголошення результатів жеребкування RBC-Lite поспілкувався зі співачкою про її особисті очікування від участі у Нацвідборі і про те, як проходить її підготовка до конкурсу.

"Офігенська можливість для молодих артистів!"

Віра Кекелія підкреслює: сам по собі Нацвідбір - дуже хороше явище в українському культурному просторі.

Якщо б не цей проект, то про багатьох талановитих артистів широка публіка б зовсім не знала, каже вона.

Фото: VERA KEKELIA (instagram.com/kekeliavera)

"По-перше, платформа і майданчик Національного відбору – це просто офігенська можливість для молодих артистів! Це прекрасний майданчик для виконавців, які тільки починають свій шлях або проявляють себе зовсім по-іншому. Можливо, не так, як до цього", - каже вона.

За її словами, абсолютно не важливо, є у артиста підтримка чи ні – шанс потрапити на Нацвідбір має абсолютно кожен.

"Ти можеш бути без продюсера, але ти можеш подати свою заявку, пісню, і можеш брати участь у Національному відборі! Це чудова і дружелюбна платформа для того, щоб познайомитися ближче з глядачем, але вже зі своїм матеріалом. Тому я цьому фактому шалено рада, і буду дуже рада познайомитися з телеглядачами. І щоб вони про мене дізналися, а я – про них!" – каже артистка.

"Для мене це просто завдання "номер один"

А як сама співачка зараз готується до Нацвідбору?

За її словами, пісню, з якою вона виступатиме, розбирає буквально кожного дня.

Відео: DUDA ft. VERA KEKELIA — "Тобі"

"Звичайно ж, я розбираю пісню. Я, якщо чесно, розбираю кожен день, незважаючи на те, що я її добре знаю. Але для мене важливі не тільки музичний і вокальний елементи. Для мене дуже важлива драматургічна складова цієї пісні. Вважаю, що дуже важливо розібрати пісню буквально по кісточках! Я завжди так роблю абсолютно з усіма композиціями. Адже для мене важливо розуміти, що я хочу сказати глядачеві. Мені не хочеться просто вийти красиво, і просто гарно заспівати. Мені хочеться бути зрозумілою, і для мене це просто завдання "номер один", - зізнається співачка.

За її словами, артист так чи інакше є передавачем інформації глядачам, тому завжди потрібно нести відповідальність за те, що даєш людям.

"Потрібно не просто вийти, покрасуватися, помилуватися собою. Це нікому не потрібно! Для мене стоїть завдання, щоб утворилася ниточка між мною і глядачем, і щоб мене запам'ятали. Мені цього дуже хочеться!", - каже Віра Кекелія.

"Просто ненавиджу спізнюватися!"

Як відомо, Віра Кекелія бере участь одночасно в кількох проектах.

Крім ведення музичної діяльності, вона також задіяна як акторка у "Жіночому Кварталі".

Фото: VERA KEKELIA (instagram.com/kekeliavera)

"Щоб усе встигати, я веду графіки. Я дуже люблю вести блокноти, це правда. Всі мої друзі знають, що я люблю писати, записувати якусь інформацію", - каже виконавиця.

При тому, що будь-які сучасні телефони дуже зручні в плані ведення нотаток, їй більше подобаються записи від руки.

"Я в якійсь мірі – старомодна людина, і мені подобаються блокноти, в яких я все чітко собі записую, прописую, що робити. Я щонеділі складаю собі план на наступний тиждень, щоб правильно розподілити час, щоб нікого не підвести. Я просто ненавиджу спізнюватися! Але, чесно кажучи, часто спізнююся! Але мене прощають, тому що я завжди прошу вибачення", - щиро зізнається вона.

Нагадаємо, раніше Євгенія Зарицька, вокалістка групи KAZKA, заінтригувала прихильників подробицями про підготовку до Євробачення 2019.

Крім того, пропонуємо познайомитися з усіма учасниками Національного відбору.

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