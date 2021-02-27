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"Де логіка?": топ-3 фактів про нове шоу і дата прем'єри

Автор: Володимир Костирін

9 березня о 19:00 на Новому каналі стартує інтелектуально-розважальне шоу для всієї сім'ї "Де логіка?".

А поки що ексклюзивно для Lite творці довгоочікуваного проекту розповіли кілька цікавих фактів.

Факт №1: Про роль ведучого

Ведучим нового шоу став Сергій Притула. У проекті він, швидше, виконує роль модератора. Наштовхує зірок на правильні відповіді, інколи дає підказки і багато жартує.

"Бували зірки, які вимагали "здати" їм завдання, які потрібно було виконувати у програмі, ще до зйомок! Так боялися виглядати недолугими. Доводилося витрачати багато кілоджоулів енергії, щоб виймати їх з "мушлі", куди вони ховалися після невдач. Усе ж основним моїм завданням було втримати гравців у тонусі і змусити їх перемкнутися з режиму "о, Боже, всі подумають, що я тупий/тупа" на режим "дідько забирай, це лише весела гра, треба видихнути й отримати від цього задоволення", - каже Притула.

Сергій Притула (фото: прес-служба Нового каналу)

Факт №2: Про завдання

Ребуси та загадки в кожному раунді йтимуть за зростанням складності. Автори шоу запевняють, що проект підійде для перегляду всією сім'єю чи для класного вечора з друзями. Правила "Де логіка?" прості: потрібно за допомогою логічного мислення, креативності, інтелектуальної обізнаності в різних сферах вирішувати завдання на екрані.

"Відповіді в чотирьох раундах можуть бути несподіваними, смішними і, на перший погляд, навіть абсурдними. А от у фіналі із назвою "Логічний пінг-понг", навпаки, все чітко - лише влучні відповіді", - кажуть автори шоу.

Факт №3: Про тандеми зірок

Команди зірок для шоу формували за особливим критерієм: пари мало щось об'єднувати. Або професія, або дружба, або спільні захоплення. І хоч у "Де логіка?" взяли участь абсолютно різні знаменитості: співаки, спортсмени, актори, гумористи, але майже в кожній парі перед грою існувала домовленість. Хтось один мав відповідати за інтелект, а - інший за красу та гумор.

"Мені, наприклад, дуже пощастило з партнером по команді. Я грав з відомим лікарем-хірургом та ведучим Валерієм Ославським. Він неймовірно інтелектуальна людина, тому ми одразу розподілили ролі: він - розумний, а я - красивий і талановитий. Жартую, звісно. Думали так, але намагалися все ж працювати в команді", - зізнається телеведучий Григорій Решетнік.

Григорій Решетнік (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше ми розповідали про те, що сплив несподіваний факт про Сергія Притулу, який виявився нащадком французького графа.

Нагадаємо також, що нещодавно ми писали про 6-річну дівчинку-вундеркінда, яка цитує українських класиків і їх біографії.

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Новини України Сергій Притулатв-шоу
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