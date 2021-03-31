Дан Балан на "Голосі країни" закружляє Тіну Кароль у романтичному танці: провокаційні фото

Зіркова пара закрутиться в танці під пісню учасника команди Тіни Микити Ломакіна, який виконає сучасний хіт під назвою "Ты беспощадна".

Тіна Кароль та Дан Балан закружляють у танці на шоу "Голос країни - 11" (фото: прес-служба "1+1")

"Я на цьому проекті можу бути самим собою і не боятися. Для мене "Голос країни" - це спосіб знайти себе. Я не маю на меті зайняти чиєсь крісло, а хочу показати самого себе", - сказав NIKITA LOMAKIN.

Микита Ломакін (фото: прес-служба "1+1")

На шоу Дан Балан, який став порадником Кароль, зробив чуттєве зізнання про своє повернення в проект.

"Тіно, я пам'ятаю, як я сидів на цьому місці і дивився на тебе. Це найпрекрасніші спогади. Відчуття, ніби я повернувся до себе додому", - сказав артист.

Ще один учасник команты Тіни, вокаліст з Марокко Нарам Мумні виконає пісню Океан Ельзи "Обійми" у східному стилі.

Нарам Мумні (фото: прес-служба "1+1")

Надя Дорофєєва, якій допомагає популярна хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, назвала своїх учасників на шоу голосами нового покоління.

Мультиінстументаліст і лірник з команди DOROFEEVA Старух Гордій на сцені виконає народну пісню під назвою "У лісі" в новому, сучасному звучанні.

Старух Гордій (фото: прес-служба "1+1")

Також за місце в наступному етапі шоу зіграє Ілля Резніков, який представить хіт ABBA "Mamma Mia" і несподіваною імпровізацією в середині виступу.

Ілля Резніков (фото: прес-служба "1+1")