Щелепа відвисне: Маша Єфросиніна заінтригувала прем'єрою шоу (відео)

Телеведуча запевнила, що поряд з нами знаходяться дивовижні люди

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недно трогательно поздравила свою дочку Нану с днем рождения, анонсировала премьеру шоу "Дивовижні Люди". В воскресенье, 17 февраля, она опубликовала в Instagram видеоролик грядущей передачи и заверила фанатов, что это будет незабываемо.

Отмечается, что шоу покажут в субботу, 23 февраля, в 21.00 на телеканале "Украина".

Ефросинина написала, что передача докажет зрителям, что невозможного не существует, и все мы живет в удивительное время рядом с уникальными людьми.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Также знаменитость заинтриговала своих подписчиков, что шоу "заставит вашу челюсть отвиснуть".

Скрин: instagram.com/mashaefrosinina

В комментариях к ее сообщению пользователи сети отмечают, что будут смотреть передачу, как минимум, от огромной любви к самой Маше:

"Буду смотреть! Там есть удивительный человек - и это вы, Машенька!";

"Очень жду это шоу, думаю, будет очень интересно";

"Посмотрю телевизор ради тебя, хотя ТВ совсем не смотрю"...

Напомним, на днях телеведущая Маша Ефросинина удивила горячим фото с мужем в День святого Валентина.

Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина в Париже поделилась душевным откровением и невероятным эмоциональным эффектом от просмотра кинофильма.

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