Буду одягатися тепліше: LAUD про участь у Нацвідборі на Євробачення

Відео: LAUD розповів про участь у Національному відборі на Євробачення 2019 (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Днями став відомий точний порядок виступу артистів у Національному відборі на Євробачення 2019. Загалом за право представити Україну на всесвітньо відомому конкурсі в цьому році 16 боротимуться претендентів.

Відбір конкурсантів не обійшов стороною і виконавця LAUD. Відомо, що минулого року він вже брав участь у відборі, але за результатами поступився іншим учасникам.

Після жеребкування, яке пройшло серед артистів 22 січня 2019 року, RBC-Lite поспілкувався з артистом і дізнався, чому він вирішив знову спробувати свої сили у Національному відборі.

"Мій підхід став більш зрілим"

LAUD (справжнє ім'я - Влад Каращук) – молодий співак і композитор, автор пісень. Відомий як екс-вокаліст творчого центру "Парадіз" і соліст гурту VA Project.

Загалом він задоволений результатами жеребкування Нацвідбору.

Фото: LAUD (instagram.com/laud_vk)

"Яким номером мені доведеться виступати - насправді це не дуже важливо. В минулому році я виступав в першому ефірі. Цього року це буде другий ефір, але особливого значення це не має. Якраз в цьому році буде більше часу підготуватися. Тому, я вважаю, такий порядок виступу буде навіть краще", - каже він.

Які висновки артист зробив після участі в конкурсі минулого року?

"У мене підхід став більш зрілим, скажімо так, і я став більш зрілим. Більш розуміючим, як це все відбувається. Можливо, став більш стабільним усередині, і це допоможе мені у виступах", - додає артист.

Відео: LAUD - "Не Залишай" (YouTube/LAUD)

До речі, за його словами, минулого разу під час виступу у приміщенні було холодно.

"Я буду тепер враховувати, що в ДК – холодно, і що треба вдягатися ще тепліше. А так – вже є досвід минулого року. Я його у себе увібрав, і буду розуміти все краще", - каже він.

"Перша і головна ціль – це перемога"

Артист впевнений, що вибрав для виступу у Нацвідборі хорошу пісню.

"Я дуже впевнений у своїй пісні насправді. Навіть більше, ніж пісня, з якою я виступав у Національному відборі минулого року. Ця пісня навіть ближча мені по духу, по тому, яка думка закладена в цій пісні. Тому я впевнений у композиції. Я хочу зараз думати лише про свій виступ. Тому як воно буде – почекаємо", - додав він.

Фото: LAUD (instagram.com/laud_vk)

Крім перемоги, він також має надію донести свою творчість до якомога більшої кількості людей.

"Для мене, звісно, перша і головна ціль – це перемога і можливість виступити на Євробаченні в Ізраїлі. Друга ціль – це показати власну пісню, показати себе на конкурсі. А далі, звісно, є багато планів, багато ідей. Нова музика, яку я готую. Це не стосується проекту, конкурсу Євробачення. Це все моя творчість. Тому це все якось іде пліч-о-пліч, і це для мене – ще одна можливість", - каже артист.

Нагадаємо, раніше Євгенія Зарицька, вокалістка групи KAZKA, заінтригувала прихильників подробицями про підготовку до Євробачення 2019.

Крім того, пропонуємо познайомитися з усіма учасниками Національного відбору.

Відео: Хто з українських артистів змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019 (video.rbc.ua)