Близька родичка президента "заплакала" на "Голосі країни"

Домініка Ющенко на "Голосі країни" (фото: прес-служба 1+1)

У новому випуску шоу "Голос країни", який вийде 7 лютого на каналі 1+1, глядачів чекає сюрприз. Так, під час "сліпих прослуховувань" на сцені з'явиться родичка відомого українського політика.

Як розповіли нам у прес-службі 1+1, на головну вокальну сцену вийде онука третього президента України Віктора Ющенка - Ярина-Домініка Ющенко-Гончар.

Відомо, що дівчина заспіває відомий на весь світ хіт групи KAZKA під назвою "Плакала".

"У мене є, з кого брати приклад - це мій дідусь. Він зробив внесок в історію України, а я б хотіла зробити внесок в музичну історію країни", - говорить дівчина.

За її словами, участь у цьому популярному телепроєкті був для неї мрією протягом семи років.

"Я мрію, щоб дідусь побачив мене на сцені "Голосу країни", щоб він мною пишався", - коментує Домініка.

Домініка Ющенко на "Голосі країни" (фото: прес-служба 1+1)

Ярина-Доминика Ющенко-Гончар народилася у 2001 році. Її мама - бізнес-леді Віталіна Ющенко, батько - Михайло Гончар.

Співати дівчина вміє і любить давно. І не лише це. Свого часу у Instagram Домініка казала, що вона "творча людина".

"Мені до душі майже все, що пов'язано з творчістю. Я люблю писати картини, складати вірші, колись я намагалася навіть писати свої пісні. Я знаходжу себе у співі, мене надихають фільми і музика", - написала вона.

До речі, й на минулому випуску "Голосу країни" глядачі могли бачити сльози, проте не "співочі", а справжні - так, зірковий тренер Надя Дорофєєва розплакалася в прямому ефірі.

Раніше ми розповідали про найкращі виступи другого ефіру 11 сезону шоу "Голос країни 2021".