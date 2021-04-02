Зірки "Кварталу 95" розповіли про "пікантні" ситуації на сцені: глядачі все помічали

Зірки жіночого складу "Кварталу 95" розповіли про "пікантні" ситуації і казуси, які траплялися з ними на сцені, і як з них довелося викручуватися.

Ірина Сопонару говорить, що одного разу забула текст прямо на сцені. Причому цей номер вона грала не раз і прекрасно її знала.

"Я облажалася, коли забула текст на сцені. У концерті був номер, який до цього вже грала двісті тисяч разів. І ось виходжу на сцену і розумію, що взагалі не знаю, що далі говорити. Просто вирізала шматок номеру і продовжила з того моменту, з якого пам'ятала. Це був сюрприз для моїх партнерів", - поділилася з нами Ірина.

Фото: Ірина Сопонару (прес-служба Нового каналу)

Тетяна Песик каже, що імпровізація - не найсильніша її сторона. Одного разу такий казус затягнувся хвилини на дві, глядачі всі помітили, але, на думку гумористки, їм це навіть "зайшло".

"Пам'ятаю, якось ми знімали концерт в Одесі. До речі, я грала якраз великий і дуже однотипний номер з Валиком Міхієнком. В один момент ми просто встали і почали дивитися один на одного з питанням в очах, хто повинен говорити далі якісь слова. Пауза затягнулася десь до двох хвилин. Потім ми почали потихеньку накидати жарти, і якось вирулили. Це вийшло смішно. Люди зрозуміли, що сталося, але їм це навіть більше "зайшло", - розповідає Таня.

Фото: Тетяна Песик (прес-служба Нового каналу)

А ось Ірина Гатун зізнається, що імпровізувати їй набагато простіше, ніж вимовляти завчений текст на камеру. І не дивно, адже вона актриса театру імпровізації "Чорний квадрат", де тексту взагалі немає.

"Як з'являються теми для вистав? Наприклад, їду я в театр, по дорозі попадається якась цікава ситуація, запам'ятовую, а потім вставляю цю розповідь у виставу, - ділиться актриса. - Але ще є кіно, де текст - це текст. Його треба вчити. Для мене це ще те випробування. Пам'ятаю, знімали серіал, де треба було сказати три дуже незвичайних імені. Як не старалася, не змогла їх вивчити. І ось на зйомках ми зробили більше десяти дублів. Все марно. Вже було не до сміху, команда почала злитися. І ось в один з дублів я видала, нарешті, ці слова, а хтось на знімальному майданчику засміявся. І, зрозуміло, що був брак по звуку. Все почали заново".

Фото: Ірина Гатун (прес-служба Нового каналу)