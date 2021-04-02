Звезды "Квартала 95" рассказали про "пикантные" ситуации на сцене: зрители все замечали

Звезды женского состава "Квартала 95" рассказали про "пикантные" ситуации и казусы, которые случались с ними на сцене, и как из них довелось выкручиваться.

Ирина Сопонару говорит, что однажды забыла текст прямо на сцене. Причем этот номер она играла не раз и прекрасно ее знала.

"Я облажалась, когда забыла текст на сцене. В концерте был номер, который до этого уже играла двести тысяч раз. И вот выхожу на сцену и понимаю, что вообще не знаю, что дальше говорить. Просто вырезала кусок номера и продолжила с того момента, с которого помнила. Это был сюрприз для моих партнеров", - поделилась с нами Ирина.

Фото: Ирина Сопонару (пресс-служба Нового канала)

Татьяна Песик говорит, что импровизация - не самая сильная ее сторона. Однажды такой казус затянулся минуты на две, зрители все заметили, но, по мнению юмористки, им это даже "зашло".

"Помню, как-то мы снимали концерт в Одессе. Кстати, я играла как раз большой и очень однотипный номер с Валиком Михиенко. В один момент мы просто встали и начали смотреть друг на друга с вопросом в глазах, кто должен говорить дальше какие-то слова. Пауза затянулась где-то до двух минут. Потом мы начали потихоньку накидывать шутки, и как-то вырулили. Это вышло смешно. Люди поняли, что произошло, но им это даже больше "зашло", - рассказывает Таня.

Фото: Татьяна Песик (пресс-служба Нового канала)

А вот Ирина Гатун признается, что импровизировать ей гораздо проще, чем произносить заученный текст на камеру. И неудивительно, ведь она актриса театра импровизации "Черный квадрат", где текста вообще нет.

"Как появляются темы для спектаклей? Например, еду я в театр, по дороге попадается какая-то интересная ситуация, запоминаю ее, а затем вставляю этот рассказ в представление, - делится актриса. - Но еще есть кино, где текст - это текст. Его надо учить. Для меня это еще то испытание. Помню, снимали сериал, где надо было сказать три очень необычных имени. Как не старалась, никак не смогла их выучить. И вот на съемках мы сделали больше десяти дублей. Все напрасно. Уже было не до смеха, команда начала злиться. И вот в один из дублей я выдала, наконец, эти слова, а кто-то на съемочной площадке засмеялся. И, понятно, что был брак по звуку. Все начали заново".

Фото: Ирина Гатун (пресс-служба Нового канала)