Зірка Playboy Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців (фото)

"Люди, які зараз десь красіво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?" - поіронізувала зірка.

У кадрі - мішок з порослою картоплею, сміттєве відро з лушпинням та паростками і... філіжанка кави з малюнком на пінці.

А раніше Даша показала своїх собак, які справляють потреби під будинком Медведчука.

"За що люблю своïх джмелів, так це за приємну стабільність! 87 день війни - сруть тільки під будинком Медведчука", - підписала вона кадр.

Фото: twitter.com/DariiaAstafieva

З першого дня війни Даша в Києві, де займається волонтерством

Даша розповідала в інтерв'ю, що коли почалася війна, вона, після першого шоку, стала шукати, чим вона може бути корисна.

"Я коли почула - на кухні потрібні помічники. Потрібно різати, чистити. Буду хоч щось... Почну хоч підлоги мити. Ніхто не любить картоплю чистити. А я сіла", - розповіла Даша.