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Зірка Playboy Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців (фото)

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Автор: Світлана Мащенко

Зірка Playboy, одна з найсексуальніших українок, визнаних світом, Даша Астаф'єва показала, як займається волонтерством. Вона звернулася до тих, "хто переживає за Україну, сидячи за кордоном".

Фото актриса поділилася у своєму Twitter.

"Люди, які зараз десь красіво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?" - поіронізувала зірка.

У кадрі - мішок з порослою картоплею, сміттєве відро з лушпинням та паростками і... філіжанка кави з малюнком на пінці.

А раніше Даша показала своїх собак, які справляють потреби під будинком Медведчука.

"За що люблю своïх джмелів, так це за приємну стабільність! 87 день війни - сруть тільки під будинком Медведчука", - підписала вона кадр.

Фото: twitter.com/DariiaAstafieva

З першого дня війни Даша в Києві, де займається волонтерством

Даша розповідала в інтерв'ю, що коли почалася війна, вона, після першого шоку, стала шукати, чим вона може бути корисна.

"Я коли почула - на кухні потрібні помічники. Потрібно різати, чистити. Буду хоч щось... Почну хоч підлоги мити. Ніхто не любить картоплю чистити. А я сіла", - розповіла Даша.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва втратила рідну людину під час війни і навіть не має змоги її поховати.

Також повідомлялося, що Даша Астаф'єва разом з українськими зірками подякувала воїнам ЗСУ за захист.

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Даша Астаф'єва