Зважені та щасливі 9 сезон 16 випуск: учасники вирушать на курорт

Сьогодні, 12 грудня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться шістнадцятий випуск самого вагомого і чарівного проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко, яка кардинально змінила імідж. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. На цьому тижні Аніта відправить учасників на курорт. Але, звичайно, не для засмаги, а в кращих традиціях Зважених та щасливих.

Справа в тому, що учасники занадто розслабилися. Досвідчена ведуча миттю розкусить перші ознаки самозакоханості і придумає чарівний пендель, який змінить гонор на адекватну критичну самооцінку. Для цього виведе учасників із зони комфорту і влаштує знайомство з красунями і красенями біля басейну. Цікаво, як це почути об'єктивну оцінку в свою адресу від незнайомців.

"Жахливо чути про себе таке. Потрібно провести роботу над помилками і змінитися", - намагалися врахувати зауваження учасники, щоб вийти з проекту цілком іншими.

Після почутої критики учасники опиняться на дні. В прямому і переносному сенсі. Їм доведеться пірнати на дно басейну за елементами одягу, яке пізніше вони надінуть на урочистий прийом з українськими зірками і відомими журналістами. Хто невдало виконає завдання, має можливість піти в самих лише плавках або купальнику. І що ж будуть робити Наташа і Тамара, які, виявляється, не вміють плавати.

На заході учасників чекатимуть: Надія Матвєєва, Людмила Шупенюк, Михайло Присяжнюк, Олена Алимова, Макс Єжов. Звичайно, вже знайомі їм Аніта Луценко, Марина Боржемська, Іраклі Макацарія, Світлана Фус і Ганна Кушнерук. А також несподіваний сюрприз – учасники попередніх сезонів Зважених та щасливих, які точно знають, які слова підтримки потрібні на останніх тижнях проекту.

Чи зможуть учасники подолати комплекси, налагодити комунікацію і справити хороше враження на гостей і зірок, дивіться вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 15-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 15 від 05.12.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 15 від 05.12.2019 назріває серйозне змагання за місце в півфіналі на наступному тижні. Щоб не вилетіти, чоловікам доведеться сісти за кермо трактора і... влаштувати перегони. У цьому змаганні основний удар приймуть дівчини. Їм дісталася нелегка роль штурманів, тільки сидіти вони будуть не поруч з партнером, а на п'яти шинах, прив'язаних до транспортних засобів. Кожна покришка – голос проти пари під час голосування. Завдання дівчат: зняти їх все прямо під час руху. Як команди витримають перевірку швидкістю? Хто заслужить покарання від табору схуднення? І кому цей конкурс буде коштувати місця в проекті? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2019 випуск 15 на нашому YouTube-каналі.