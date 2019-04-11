Золоті слова: Маша Єфросиніна лаконічно пояснила, як здійснити мрії

Маша Єфросиніна відома не тільки як телеведуча і, останнім часом особливо активно, блогер. Вона також дуже активно виступає з різними майстер-класами та виступами по всій Україні, під час яких ділиться з глядачами життєвим досвідом, різними знаннями, спостереженнями і, звичайно ж, мотивацією.

Так, на своїй instagram-сторінці Маша Єфросиніна опублікувала лаконічний знімок: без підпису або стильного образу. Важливо на ньому – цитата.

"Мрії не працюють, поки не працюєш ти", - гласить підпис на дошці, ярдом з якою стоїть телеведуча.

Маша Єфросиніна ділиться мотивацією (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої подякували їй за цей "поштовх" і залишили свої міркування:

Золоті слова, Марічко!

Все вірно. Щоб бути успішним, потрібно орати!

Треба скрізь прибрати частинку НЕ)

100% Працюємо над собою!

Так, так і ще раз так!

Це вірно. Ми порожні і нудні, і марні, якщо немає в Нас Мрії!

Маша, очень понравилось! Довольно таки мотивирующе. Коротко и в самое сердце, мало мечтать, пахать нужно. Вы об это знаете как никто!

Пішла працювати)

Мечта как огонек, всегда в голове как маячек. Главное хотеть! Хотеть жить и тогда заставлять себя не придется. Убрать токсичных людей из окружения и фокусироваться на главном. Мысли тоже нужно держать в порядке.

Важливіше всього досягати своїх цілей)

Абсолютно згодна! Тільки ми творці власного щастя!

Нагадаємо, що до цього стильна Маша Єфросиніна поділилася надихаючим лайфхаком.Телеведуча зізналася, що кожен день намагається розгледіти красу у всіх і у всьому.