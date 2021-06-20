Ці знаки Зодіаку раптово розбагатіють вже цього літа

Рак

Хоча Рак і зустріне літо в жалюгідному матеріальному становищі, спустивши накопичені запаси на відпустку або вирішення інших важливих питань, незабаром все зміниться. Ви отримаєте пропозицію вигідного підробітку, який з разового може перерости в постійний. Астрологи кажуть, що скоро ви зможете вести безтурботний спосіб життя і ні в чому собі не відмовляти.

Лев

Лева чекає кар'єрний прорив, з яким закономірно прийде і підвищення заробітків. Нова посада подарує вам як мінімум подвійний оклад, впевнені астрологи. Головне для вас - тримати марку і не розчаровувати керівництво, яке вам довірило нові повноваження і велику відповідальність.

Терези

Терезам доведеться, як відчутно витратитися, так і добре заробити. Але витрати будуть приємними і необхідними - на відпочинок і оздоровлення. Ви зможете відновитися і з новими силами з лишком не тільки повернути витрачене, але і примножити капітал. А все завдяки вашому професіоналізму - начальство просто не зможе не помітити вашу старанність.

Стрілець

Стрілець зможе зміцнити своєї матеріальне становище завдяки режиму розумної економії, який ви зможете включити в цей час. Оплачувати ваші професійні зусилля начальство буде по найвищому розряду, а витрачати гроші направо і наліво вам не захочеться. Вже до кінця літа у Стрільця вийде зібрати пристойну суму.