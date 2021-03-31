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Ці знаки Зодіаку розбагатіють у квітні: троє щасливчиків від Павла Глоби

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 розповість про три знака Зодіаку, яких чекає фінансове везіння в середині весни. Про щасливчиків повідав відомий астролог Павло Глоба, давши важливу пораду кожному з них.

Про це пише dailyhoro.

Телець

У фінансовій сфері у квітні для Тельців відчиняться нові двері. Ви зможете підвищити доходи і домогтися кар'єрного росту. Якщо захочеться витратити значну суму на розваги або побалувати себе подарунком, варто бути обережніше і обачніше, щоб не витратити зайве.

Лев

Павло Глоба вважає, що у фінансовій і робочій сфері Левам вдасться досягти результату з першої спроби. Можна братися за нові справи, сміливо міняти роботу, відправлятися у відрядження, робочі поїздки, а також шукати нові джерела доходу. В цілому, квітень дуже вдалий місяць для вас.

Стрілець

Стрільцям буде дуже щастити в роботі та бізнесі. Зірки і планети будуть благоволити зміцненню вашого фінансового становища. Глоба вважає, що у представників Знаку з'явиться стимул для самовдосконалення. Квітень сприятливий для навчання, отримання досвіду і знань. Це дозволить з найменшими втратами вкладати кошти і час у щось нове.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, життя яких кардинально може змінитися в квітні.

Крім того український таролог розповіла в гороскопі по картах Таро, кому зі знаків Зодіаку пощастить, а кому навпаки - доведеться боротися з труднощами.

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