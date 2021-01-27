Ці знаки Зодіаку несподівано розбагатіють в лютому: шукайте себе в списку щасливчиків!

Гороскоп на лютий 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким усміхнеться фінансова удача. Цим щасливчикам не доведеться докладати особливих зусиль, кажуть астрологи, - гроші самі будуть йти до них в руки. Кому слід приготуватися до матеріальних бонусів в останній місяць зими - читайте в нашому матеріалі.

Астрологи упевнені, що саме до названих нижче трьох знаків Зодіаку особливо тяжітимуть зірки і планети, пише slovofraza.

Діва

Діви в лютому зможуть сильно вирости в фінансовому плані, вважають астрологи. Щоб домогтися максимальних успіхів, слід частіше довіряти своїй інтуїції. Але не поспішайте ділитися ідеями з оточуючими, позаяк їхній скепсис може вбити всю вашу мотивацію. Налаштуйтеся на успіх і частіше переконуйте себе в цьому, і "закон тяжіння" почне працювати з перших днів лютого. Причому прибутковими стануть справи, які не потребують колективної праці.

Скорпіон

Скорпіонів чекає велика фінансова удача в лютому, але як саме і коли точно це станеться, астрологи сказати не можуть. Можливо, на Скорпіонів зваляться випадкові гроші, а може, накриє геніальна ідея. Гроші краще витрачати з розумом і лише на те, що дійсно подарує щастя. Наприклад, на дорогі подарунки другій половинці або батькам, або ж на отримання нових знань.

Водолій

Водолії зможуть подолати всі перешкоди на шляху до багатства - у них вистачить енергії, сил і наполегливості. Але поменше спілкуйтеся з людьми, які не домоглися нічого суттєвого - у них нічому навчитися. У лютому бажання здобувати нові навички є ключовим для представників цього знака.

Раніше астролог розповіла, як привернути удачу в непростий період, який пов'язаний з переходом Сонця в знак Водолія.

Крім того, Марина Скаді назвала найбільш небезпечні дати лютого і перерахувала типи особистостей, яким потрібно поберегтися.