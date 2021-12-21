Зимове сонцестояння принесе важливі зміни цим знакам Зодіаку: знайдіть себе в списку!
Гороскоп 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким день зимового сонцестояння 21 грудня подарує важливі зміни і удачу.
Про це пише 1001 гороскоп.
Лев
21 грудня Леву слід звернути увагу на свої сновидіння, адже вони можуть виявитися віщими. У вас буде загострена інтуїція до межі, прислухайтеся до своєї підсвідомості.
У ньому ви зможете знайти відповіді на ваші питання і зрозуміти як домогтися успіху.
Терези
21 грудня Всесвіт подарує вам шанс вирватися вперед. Вас чекає успіх у багатьох починаннях - від бізнесу і кар'єри до любові - а також достатньо енергії і пробивних здібностей, щоб здійснити задумане.
Важливо не сидіти на місці, якщо побачити, що на горизонті замаячили зміни. Не поспішайте відмовлятися від вигідних пропозицій, можливо, вони стануть початком чогось нового і хорошого.
Козеріг
День зимового сонцестояння віщує Козерогу щасливі шанси долі, але багато чого буде залежати від того, чи зуміє він ними скористатися.
Справа в тому, що гороскоп на цей день не наділяє вас енергійністю і хорошою реакцією, а ось події можуть розвиватися стрімко, вимагаючи прийняття швидких рішень. Важливо діяти активно і весь день намагатися бути в тонусі. Тільки так ви зумієте зловити жар-птицю за хвіст.
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