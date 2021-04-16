В життя цих знаків Зодіаку увірветься удача до кінця квітня: везунчиків тільки чотири!

Гороскоп на квітень 2021 обіцяє велике везіння і удачу чотирьом знакам Зодіаку, які чекає велика удача і везіння до кінця місяця. Хто ці обрані представники зодіакального кола - читайте далі в нашому матеріалі.

Овен

Астролог рекомендує Овну вийти з тіні і проявити ініціативу, тоді вас точно помітять і оцінять по достоїнству. На перший план вийдуть ваші цілі, до яких ви прагнете, і ви самі. Ви станете більш вольовими і витривалими. Проявіть наполегливість і рішучість, щоб домогтися свого, але забудьте про зарозумілість і егоцентризм - це зашкодить не тільки оточуючим, але і вам самим.

Близнюки

Близнюкам в квітні можуть допомогти досягти поставлених цілей і здійснити задумане друзі, близькі, покровителі. Успіх чекає на вас в справах, пов'язаних зі спадщиною, громадськими організаціями, політикою, IT-сферою, бізнесом і торгівлею, ЗМІ. Ви будете особливо активно просуватися, станете ініціативними, рішучими.

Лев

У квітні для Левів створюється "королівська комбінація", яка сприятиме успіху через відносини, партнерство, взаємодію з іншими людьми. Ваші можливості в бізнесі та особистому житті значно розширяться, настане сприятливий час для укладання перспективних домовленостей і контрактів.

Скорпіон

У квітні ви відчуєте прилив сил і бажання реалізовувати свої плани. Це може бути досить напружений період, але досить продуктивний, так як ваше просування завжди йде через ризики і кризи. Будуть надані можливості, щоб вирішити фінансові питання, наприклад, наданий кредит, допомога в борг з боку, залишена спадщина.