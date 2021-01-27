Дружина Сергія Бабкіна показала як він виглядає після новин про тяжку хворобу

Сніжана Бабкіна, дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, показала як він виглядає після новин про серйозну хворобу чоловіка. Музикант через проблеми із зором тимчасово залишив активність у соцмережах, але судячи з нового відео, перебуває в гарному настрої і налаштований оптимістично.

На кадрах, опублікованих Сніжаною в Instagram, музикант грає з молодшим сином Єлисеєм. Малюк розповідає йому про "Луну", яка сказала йому "Ку-ку".

"Це відео заряджена на любов! Єлисей Сергійович дуже любить Космос. Весь у Сергія. Знає, як виглядає Сатурн, Меркурій, Земля, Зірка, Міжнародна космічна станція, НЛО, ракета, комета, Місяць. Кожний раз, на прогулянці, шукає Місяць і радіє! Вчора Місяць йому робив "ку-ку"! І він весь вечір всім нам розповідав цю космічну історію", - написала Бабкіна.

Сергій Бабкін грає із сином (instagram.com/snezhana_babkina)

На відео Сергій виглядає бадьорим і веселим, незважаючи на діагноз. І в stories Сніжана ділиться буднями життя сім'ї.

Сергій та Сніжана Бабині (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, що Сергію Бабкіну в середині січня діагностували важку і рідкісну хворобу очей. Тепер він потребує операції, адже якщо його не лікувати, артисту загрожує сліпота. Пізніше дружина музиканта розповіла, що він вже втратив 70 відсотків зору.

Артист відчуває проблеми з далекозорістю, тобто вдалину він бачить нормально, а поблизу - погано. Дружина музиканта раніше розповідала, що хвороба чоловіка дуже підступна і в певний момент просто "вимикається світло".

Відзначимо, що Сергій і Сніжана виховують трьох дітей: дочка Веселіну, синів Артура і Єлисея.