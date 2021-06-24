Спека в Україні скоро спаде, і прийдуть рясні опади: синоптики показали карти погоди

24 червня сухо буде скрізь, крім ряду західних і південних регіонів. Втім, такі короткочасні дощі та грози трохи полегшать сприйняття спеки до +35 градусів.

Так, на більшій частині України стовпчики термометрів будуть варіюватися між +32 та +35 в денний час, і тільки в деяких південних областях і в Криму очікується +26... +30 градусів.

Карта погоди в Україні 24 червня (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 25 червня, синоптична ситуація буде аналогічною: мінлива хмарність в Центрі, на Півночі, на Сході та місцями Півдні країни, а західні регіони, а також Одеську, Миколаївську, Херсонську області та Крим очікують опади.

Температура повітря залишиться висока :в середньому +32... +35 градусів, і нижче - місцями на Півдні України: +27... +29 градусів.

Карта погоди в Україні 25 червня (фото: meteo.gov.ua)

У суботу, 26 червня, Лівобережжя України опиниться в тій же смузі спеки і без опадів, а дощі з грозами навідаються на всі західні, південні, центральні та більшу частину північних областей.

Стовпчики термометрів на Заході України знизяться до +25... +28 градусів. На решті частини країни залишиться приблизно така ж температура, як днем раніше.

Карта погоди в Україні 26 червня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 27 червня, ореол опадів у вигляді короткочасних дощів і гроз охопить всю Україну, і тільки на Закарпатті очікується мінлива хмарність.

Потроху почне спадати спека, і в середньому прогнозується +25... +30 градусів на Правобережжі, а в східних регіонах термометри покажуть ще високі +30... +34 градусів.

Карта погоди в Україні 27 червня (фото: meteo.gov.ua)

А ось у понеділок, 28 червня, опади накриють всю територію країни. Температура повітря теж трохи опуститься скрізь (+25... +28 градусів), але в східних областях все ще буде перевищувати показник у +30.

Карта погоди в Україні 28 червня (фото: meteo.gov.ua)