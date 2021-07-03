Спека до +35 і потужні зливи зі шквалами: в Україні буде непроста погода

Очікується, що пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду.

3 липня Україна перебуватиме під впливом поля зниженого атмосферного тиску, що зумовить короткочасні дощі та грози, а в західних та деяких південних регіонах пройдуть сильні зливи.

На заході країни буде прохолодніше, а на сході - справжня спека. При цьому різниця в температурі повітря складе до 10 градусів.

Як йдеться в прогнозі на сайті Gismeteo, стовпчики термометрів у східних областях у денний час піднімуться до +29...+35 градусів.

В той самий час в західних регіонах температура повітря складе близько +23... +25 градусів.

У північних і центральних областях термометри покажуть близько +26... +28 градусів.

У південних областях стовпчики термометрів коливатимуться в межах +25... +28 градусів.