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Дзеркальна дата 12.02.2021: як загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

Автор: Світлана Мащенко

12 лютого 2021 року нас чекає особливий день, який називають дзеркальною датою. Нумерологи кажуть, що поєднання 12.02.2021 в сумі дає цифру 10, яка символізує тріумф і виконання задумів. Такого роду дзеркальна дата є датою-паліндромом, і наступного разу станеться лише через 100 років - 12.12.2121.

Як правильно загадати бажання в цей день, привернути свою удачу і добитися успіху, пише ресурс amic.

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Експерти вважають, що події, які відбуваються в дзеркальні дати - доленосні для кожного з нас. Все, що відбувається у цей день - знайомства, несподівані пропозиції, переїзди, нова робота - трапляється не просто так.

Як загадати бажання в дзеркальну дату?

Використовуйте максимально прості техніки. Достатньо лише трохи конкретизувати свої бажання, а ритуали можуть бути елементарними.

  1. Поставте на стіл дзеркало. Знайдіть зображення, яке відобразить ваше бажання, використовуючи для цього асоціацію. Наприклад, серце - любов, гроші - добробут, будинок - переїзд і т. д.
  2. Запаліть дві свічки і поставте їх з боків від дзеркала.
  3. Сядьте навпроти. Картинку "покажіть" дзеркалу так, щоб вона була посередині, а ви - фоном.
  4. Вголос скажіть те, що ви хотіли б отримати. Спробуйте описати своє щастя словами.

Нумерологи радять не замислюватися про те, як саме має виповнитися ваше бажання. Про це нехай подумає Всесвіт, для вас головне - результат.

І головне, що варто зробити обов'язково: зарядіться позитивом і налаштуйтеся лише на хороше. Погані думки залиште на потім, а 12.02.2021 потрібно зустрічати у гарному настрої. Подумайте про свої амбітні плани. Тоді 12 лютого великий шанс, що вам усміхнеться удача.

Раніше ми писали, як молодик у Водолії вплине на долю кожного знака Зодіаку.

Також астролог попередила про напружений період, який пов'язаний з переходом Венери в знак Водолія.

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