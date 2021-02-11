Дзеркальна дата 12.02.2021: як загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

Експерти вважають, що події, які відбуваються в дзеркальні дати - доленосні для кожного з нас. Все, що відбувається у цей день - знайомства, несподівані пропозиції, переїзди, нова робота - трапляється не просто так.

Як загадати бажання в дзеркальну дату?

Використовуйте максимально прості техніки. Достатньо лише трохи конкретизувати свої бажання, а ритуали можуть бути елементарними.

Поставте на стіл дзеркало. Знайдіть зображення, яке відобразить ваше бажання, використовуючи для цього асоціацію. Наприклад, серце - любов, гроші - добробут, будинок - переїзд і т. д. Запаліть дві свічки і поставте їх з боків від дзеркала. Сядьте навпроти. Картинку "покажіть" дзеркалу так, щоб вона була посередині, а ви - фоном. Вголос скажіть те, що ви хотіли б отримати. Спробуйте описати своє щастя словами.

Нумерологи радять не замислюватися про те, як саме має виповнитися ваше бажання. Про це нехай подумає Всесвіт, для вас головне - результат.

І головне, що варто зробити обов'язково: зарядіться позитивом і налаштуйтеся лише на хороше. Погані думки залиште на потім, а 12.02.2021 потрібно зустрічати у гарному настрої. Подумайте про свої амбітні плани. Тоді 12 лютого великий шанс, що вам усміхнеться удача.