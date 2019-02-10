Затьмарила усіх: Кейт Міддлтон у прикрасах принцеси Діани "підкорила" BAFTA (фото, відео)

Герцогиня Кембриджська вбралася у розкішне біле плаття в грецькому стилі
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон со своим супругом принцем Уильямом, который также является президентом Британской киноакадемии, в воскресенье, 10 февраля, прибыли в Альберт-холл в Лондоне на церемонию вручения наград BAFTA.
Соответствующие фото и видео опубликованы в сети.
Фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон (KensingtonRoyal)
Кейт нарядилась в шикарное белое платье в греческом стиле от дизайнера Alexander McQueen асимметричного покроя.
Кстати, этот бренд герцогиня выбрала и в позапрошлом году. Так напомним, что в 2018-м Миддлтон блистала на мероприятии в зеленом платье от Jenny Packham, а в перед этим Кейт пришла на церемонию в платье с цветочным принтом от Alexander McQueen.
Видео: twitter.com/BAFTA
Британский таблоид Daily Mail пишет, что Кейт своим роскошным видом буквально затмила многих кинозвезд. Восхищенные поклонники называли ее богиней и ангелом.
Образ герцогини дополнили серебристые туфли Jimmy Choo на каблуках Viola Glitter, стоимость которых оценивается примерно в 525 фунтов стерлингов. Также она выбрала белый клатч. Из украшений нужно отметить серьги с жемчугом и бриллиантами, которые ранее принадлежали принцессе Диане, и бриллиантовый браслет, одолженный из коллекции драгоценностей королевы.
Говорят, что в дань уважения принцессе Диане, королевская особа носит те же аксессуары из Жемчужины Южного моря, которые носила мать Уильяма на концерте в Королевском Альберт-Холле в 1991 году.
Как сообщилось ранее, Кейт Миддлтон создала ландшафтный дизайн семейного сада.
Также мы писали о том, с кем Кейт Миддлтон встречалась до принца Уильяма.
Напомним, что Кейт Миддлтон рассказала о любимых блюдах детей.