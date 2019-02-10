Затьмарила усіх: Кейт Міддлтон у прикрасах принцеси Діани "підкорила" BAFTA (фото, відео)

Герцогиня Кембриджська вбралася у розкішне біле плаття в грецькому стилі

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон со своим супругом принцем Уильямом, который также является президентом Британской киноакадемии, в воскресенье, 10 февраля, прибыли в Альберт-холл в Лондоне на церемонию вручения наград BAFTA.

Соответствующие фото и видео опубликованы в сети.

Фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон (KensingtonRoyal)

Кейт нарядилась в шикарное белое платье в греческом стиле от дизайнера Alexander McQueen асимметричного покроя.

Кстати, этот бренд герцогиня выбрала и в позапрошлом году. Так напомним, что в 2018-м Миддлтон блистала на мероприятии в зеленом платье от Jenny Packham, а в перед этим Кейт пришла на церемонию в платье с цветочным принтом от Alexander McQueen.

Видео: twitter.com/BAFTA

Британский таблоид Daily Mail пишет, что Кейт своим роскошным видом буквально затмила многих кинозвезд. Восхищенные поклонники называли ее богиней и ангелом.

Образ герцогини дополнили серебристые туфли Jimmy Choo на каблуках Viola Glitter, стоимость которых оценивается примерно в 525 фунтов стерлингов. Также она выбрала белый клатч. Из украшений нужно отметить серьги с жемчугом и бриллиантами, которые ранее принадлежали принцессе Диане, и бриллиантовый браслет, одолженный из коллекции драгоценностей королевы.

Говорят, что в дань уважения принцессе Диане, королевская особа носит те же аксессуары из Жемчужины Южного моря, которые носила мать Уильяма на концерте в Королевском Альберт-Холле в 1991 году.

Как сообщилось ранее, Кейт Миддлтон создала ландшафтный дизайн семейного сада.

Также мы писали о том, с кем Кейт Миддлтон встречалась до принца Уильяма.

Напомним, что Кейт Миддлтон рассказала о любимых блюдах детей.