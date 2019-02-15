Злата Огнеєвіч назвала 5 простих правил, які зроблять ваше життя краще

Співачка закликає не забувати про своїх рідних і частіше дзвонити їм

Злата Огневчи решила поделиться со своими поклонниками важной жизненной мотивацией. На своей instagram-страничке украинская исполнительница, которая ранее блеснула стильным образом на Ukrainian Fashion Week, опубликовала короткое видео, в котором всего за 60 секунд перечислила топ-5 привычек, которые обещают сделать вашу жизни лучше — нужно только попробовать.

1. Общайтесь с позитивными людьми!

"Первая привычка — общайтесь исключительно с положительными людьми. Не окружает себя теми, кто постоянно жалуется на жизнь. Исключите этих людей из своего списка. Вы не поверите, как вам станет гораздо легче дышать", — говорит Огневич.

2. Помогайте бездомным животным

При этом Злата подчеркивает, что это важное правило помощи подарит вам абсолютное счастье.

"Купите корм, положите в сумочку и при первой возможности дайте бездомным животным. Это будет для вас огромное счастье", — советует певица.

3. Открывайте для себя что-то новое

"Порадуйте себя чем-то, сделайте ремонт в квартире или просто откройте новый сорт кофе".

4. Не забывайте о родных!

"Позвоните близким, родным напишите им смс и просто пожелайте с утра хорошего дня", — настоятельно советует Огневич.

5. Ставьте перед собой цели

Огневич отмечает, что это очень полезная привычка.

"В начале месяца возьмите листочек напишите себе цели и в конце месяца вы должны выполнить их. И если вы выполните их, это будет вас очень мотивировать", — подытожила певица.

Видео: instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники Златы поспешили поблагодарить ее за советы и важную мотивацию:

"Дякую за чудові поради", - благодарит novak_slavik.

"Поговорил с мамой, накормил кошечку, написал планы на неделю, теперь можно и коммент оставить", - улыбается puzinsergey.

"Тільки не потрібно виключати людей, яким дійсно потрібна моральна та психологічна підтримка", - считает via.cheslav7.

"Респект за бездомных животных!" - подчеркивает djromeo_djservicе.

"Дуже прекрасні та мудрі поради! Безмежно вдячний Вам за те, що поділися цим правильними та дивовижними порадами!" - пишет valdemurlove.

Кстати, ранее Огневич заинтриговала фанов фото в свадебном платье.

Также до этого Огневич рассказала об отдыхе на Бали, назвав остров "страной магических духов и незабываемой природы".