Злата Огнеєвіч назвала 5 простих правил, які зроблять ваше життя краще

Співачка закликає не забувати про своїх рідних і частіше дзвонити їм
Злата Огневчи решила поделиться со своими поклонниками важной жизненной мотивацией. На своей instagram-страничке украинская исполнительница, которая ранее блеснула стильным образом на Ukrainian Fashion Week, опубликовала короткое видео, в котором всего за 60 секунд перечислила топ-5 привычек, которые обещают сделать вашу жизни лучше — нужно только попробовать.
1. Общайтесь с позитивными людьми!
"Первая привычка — общайтесь исключительно с положительными людьми. Не окружает себя теми, кто постоянно жалуется на жизнь. Исключите этих людей из своего списка. Вы не поверите, как вам станет гораздо легче дышать", — говорит Огневич.
2. Помогайте бездомным животным
При этом Злата подчеркивает, что это важное правило помощи подарит вам абсолютное счастье.
"Купите корм, положите в сумочку и при первой возможности дайте бездомным животным. Это будет для вас огромное счастье", — советует певица.
3. Открывайте для себя что-то новое
"Порадуйте себя чем-то, сделайте ремонт в квартире или просто откройте новый сорт кофе".
4. Не забывайте о родных!
"Позвоните близким, родным напишите им смс и просто пожелайте с утра хорошего дня", — настоятельно советует Огневич.
5. Ставьте перед собой цели
Огневич отмечает, что это очень полезная привычка.
"В начале месяца возьмите листочек напишите себе цели и в конце месяца вы должны выполнить их. И если вы выполните их, это будет вас очень мотивировать", — подытожила певица.
Видео: instagram.com/zlata.ognevich
Поклонники Златы поспешили поблагодарить ее за советы и важную мотивацию:
"Дякую за чудові поради", - благодарит novak_slavik.
"Поговорил с мамой, накормил кошечку, написал планы на неделю, теперь можно и коммент оставить", - улыбается puzinsergey.
"Тільки не потрібно виключати людей, яким дійсно потрібна моральна та психологічна підтримка", - считает via.cheslav7.
"Респект за бездомных животных!" - подчеркивает djromeo_djservicе.
"Дуже прекрасні та мудрі поради! Безмежно вдячний Вам за те, що поділися цим правильними та дивовижними порадами!" - пишет valdemurlove.
Кстати, ранее Огневич заинтриговала фанов фото в свадебном платье.
Также до этого Огневич рассказала об отдыхе на Бали, назвав остров "страной магических духов и незабываемой природы".