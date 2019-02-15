Злата Огнеєвіч назвала 5 простих правил, які зроблять ваше життя краще

Злата Огнеєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка закликає не забувати про своїх рідних і частіше дзвонити їм

Злата Огнеєвіч вирішила поділитися зі своїми шанувальниками важливою життєвою мотивацією. На своїй instagram-сторінці українська виконавиця, яка раніше блиснула стильним образом на Ukrainian Fashion Week, опублікувала коротке відео, в якому всього за 60 секунд перерахувала топ-5 звичок, які обіцяють зробити ваше життя краще — потрібно тільки спробувати.

1. Спілкуйтеся з позитивними людьми!

"Перша звичка — спілкуйтеся виключно з позитивними людьми. Не оточує себе тими, хто постійно скаржиться на життя. Виключіть цих людей зі свого списку. Ви не повірите, як вам стане набагато легше дихати", — говорить Огнеєвіч.

2. Допоможіть безпритульним тваринам

При цьому Злата підкреслює, що це важливе правило допомоги подарує вам абсолютне щастя.

"Купіть корм, покладіть в сумочку і при першій можливості дайте бездомним тваринам. Це буде для вас величезне щастя", — радить співачка.

3. Відкривайте для себе щось нове

"Порадуйте себе чимось, зробіть ремонт в квартирі або просто відкрийте новий сорт кави".

4. Не забувайте про рідних!

"Зателефонуйте близьким, рідним напишіть їм смс і просто побажайте з ранку доброго дня", — настійно радить Огнеєвіч.

5. Ставте перед собою цілі

Огнеєвіч зазначає, що це дуже корисна звичка.

"На початку місяця візьміть листочок напишіть собі цілі і в кінці місяця ви повинні виконати їх. І якщо ви виконаєте їх, це буде вас дуже мотивувати", — підсумувала співачка.

Відео: instagram.com/zlata.ognevich

Шанувальники Злати поспішили подякувати її за поради і важливу мотивацію:

"Дякую за чудові поради", - дякує novak_slavik.

"Поговорив з мамою, нагодував кішечку, написав плани на тиждень, тепер можна і залишити комент", - посміхається puzinsergey.

"Тільки не потрібно виключати людей, яким дійсно потрібна моральна та психологічна підтримка", - вважає via.cheslav7.

"Респект за бездомних тварин!" - підкреслює djromeo_djservicе.

"Дуже прекрасні та мудрі поради! Безмежно!!! вдячний Вам за те, що поділися цим правильними та дивовижними порадами!" - пише valdemurlove.

До речі, раніше Огнєвіч заінтригувала фанів фото у весільній сукні.

Також до цього Огнєвіч розповіла про відпочинок на Балі, назвавши острів "країною магічних духів і незабутньої природи".