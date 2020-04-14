Йога для рук: Настя Каменських розсекретила особливу гімнастику для гармонії і тонусу

Настя Каменських не дає шанувальникам занудьгувати. Енергійна співачка проводить з ними спільні онлайн тренування і влаштовує захоплюючі "карантинники" з піснями і задушевними розмовами. Вона відродила свій NK-влог, який кілька закинула через тотальну зайнятость і щільний концертний графік, але карантин дозволив Насті знову повернутися до улюблених занять. Крім того, співачка вирішила влаштувати марафон, який допоможе набути життєвий баланс та стати кращою версією себе.

Так, кожен день зірка асоціює з певним кольором. Наприклад, червоний - колір енергії, радості, швидкості і динаміки. Співачка порадила відшукати 10 улюблених речей цього відтінку і поставити їх на видне місце. Або скласти лук чи зробити макіяж з застосуванням кольору дня, і з задоволенням ловити своє відображення в дзеркалі.

"Увімкніть National Geographic, YouTube або будь-який інший ресурс і дивіться відео або фільми про океані, морі, озерах, горах і лісах. Дивіться на воду. Природа завжди наповнює душу енергією, навіть якщо дивимося на неї крізь екран", - поділилася секретом умиротворення Настя.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка нагадала, як важливо частіше говорити рідним про свої почуття і навіть просто подумки обіймами.

"Вишенькою на торті" стала особлива гімнастика для пальців – йога для рук під назвою "мудри". Вона наочно показала дві простих і дієвих вправи, які допоможуть правильно розподілити енергетичні потоки в тілі.

"Напишіть у вашому блокноті список того, що приносить енергію саме вам: наприклад, фітнес, пробіжка, корисний сніданок, поцілунок коханого, обійми з близькими, пісня... Чим довший список, тим краще!" - порадила зірка.

Раніше Настя Каменських запалила на камеру, показавши оригінальний танець з подушками замість сукні.