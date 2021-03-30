Вийшла заміж за чемпіона: як склалася доля переможниці "Холостяка" Селюкової

А сам екс-"Холостяк", який під час зйомок зустрічався з олімпійською чемпіонкою з семиборства Наталією Добринською, незабаром після шоу одружився зі спортсменкою, і зараз пара виховує вже трьох діток, передає theLime.

Весілля Костянтина Євтушенка та Наталі Добринської в 2014 році (фото: instagram.com/p/CA_ENryHe6h)

Селюкова та Євтушенко поки не стали батьками, а одружені без малого вже три роки. При цьому зустрічатися почали ще в 2014-му, коли Анна була в США і гостювала у спільних знайомих - Євген ще в дитинстві емігрував з батьками в Штати.

Анна Селюкова та Євген Качалов (фото: instagram.com/anna_selyukova)

До речі, Качалов є єдиним учасником професійної команди PokerStars Pro від України, на рахунку якого безліч перемог.

Спочатку закохані не поспішали скріплювати стосунки узами шлюбу. Анна розповідала, що Євген взагалі спочатку не думав одружуватися до 45 років, а якщо і йти під вінець, то тільки зі шлюбним контрактом. Але, як показав час, він переглянув плани...

Євген Качалов (фото: instagram.com/ekatchalov)

Весілля пара відгуляла в Києві влітку 2018 року в одному із заміських ресторанів. Анна та Євген запросили на святкування світлого події 75 гостей, які приїхали з різних країн. Наречена для торжества вибрала дві сукні - одну від українського дизайнера, а друга була результатом спільної роботи американського та українського бренду. Медовий місяць пара провела в Італії.

Весілля Анни Селюкової таЄвгена Качалова в 2018 році (фото: instagram.com/ekatchalov)

Селюкова змогла успішно реалізуватися у професійній сфері. Нині вона є співзасновником бренду одягу Cabanchi.com. У мережі Анна ділиться фото і враженнями від подорожей по всьому світу.

Анна Селюкова (фото: instagram.com/anna_selyukova)