Вихідні будуть складними і непередбачуваними: кому зі знаків Зодіаку пощастить 17-18 липня

Гороскоп на 17-18 липня для всіх

Субота буде вдалою для будь-яких кардинальних змін - зовнішніх, внутрішніх, фізичних, моральних. Можна провести роботу над помилками, потрібно складати перспективні плани та приступати до реалізації нових проєктів, починати ремонт або відправлятися в поїздки. Дуже важливо в цей день вибачитися перед тими, кого ви образили – вам підуть назустріч і обов'язково пробачать.

У неділю день буде досить небезпечним, є ризик стати жертвою шахраїв або учасником афер. Перш ніж щось робити або говорити – гарненько подумайте. Максимально стримуйте свої емоції - є великий шанс наламати таких дров, на розбір яких піде потім багато часу і сил.

Знаки зодіаку, яким пощастить 17-18 липня

Телець

У цього знака Зодіаку несподівано намітяться сприятливі зміни в особистому житті. Вони відбудуться не самі по собі, доведеться потрудитися, щоб налагодити відносини з коханою людиною. Спробуйте обговорити з партнером те, що між вами відбувається, дайте йому висловити причини свого невдоволення, після цього – можете поділитися тим, що вас не влаштовує. Результат влаштує і порадує обох.

Близнюки

Призначайте на вихідні зустріч з коханою людиною. Саме в ці дні вона виявиться вдалою не тільки в плані організації, але і цілком ймовірно, призведе до того, що ваші відносини перейдуть на новий рівень. Це може бути спільне рішення або пропозиція руки та серця. Не кидайтеся з криком на шию: "я згодна!". Потрібно витримати паузу.

Стрілець

Проведіть вихідні у своє задоволення, поєднайте приємне з корисним, займіться очищенням свого організму – всередині та зовні. Пийте якомога більше мінеральної води, поплавайте в басейні або озері, прийміть ванну з морською сіллю або відварами трав. Якщо хочете змінити зовнішність - подумайте про освітлення волосся – у вашому житті почнеться світла смуга.