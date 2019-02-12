Водоспади і будиночок на дереві: Кейт Міддлтон створює унікальний сад

Свій проект герцогиня Кембриджська представить на спеціалізованій виставці

Герцогиня Кембриджская разработала собственный проект ландшафтного сада, который представила на выставке флористов и садоводов. Фото будущего сада Кейт Миддлтон были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон станет участником выставки Chelsea Flower Show. Основная тематика выставки – это влияние природы на физическое и психическое здоровье человека. Именно эта тема уже давно является основной в работе герцогини Кембриджской.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Вместе с ландшафтными дизайнерами Андреа Дэвис и Адамом Уайтом Кейт Миддлтон разработала собственный проект сада, который получил название Back to Nature Garden. Этот сад планируют воплотить в реальность в самом центре Лондона.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

На создание такого проекта Кейт Миддлтон вдохновили воспоминания, которые связаны с ее собственным детством.

Отмечается, что в саду будет построен домик на дереве, а также будут сделаны искусственные водопады и речки. Герцогиня Кембриджская уверена, что этот сад придется по душе и взрослым, и детям, так как им необходимо почаще бывать на природе. Единение с природой поможет избежать стрессов, душевных расстройств и даже депрессии.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Еще одним источником вдохновения для Кейт Миддлтон стала книга Ричарда Лоува "Последний ребенок в лесу". В этой книге идет речь о том, как жители мегаполисов испытывают дефицит в природе вокруг себя и даются практические советы о том, как избежать этого дефицита.

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