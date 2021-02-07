Онучка президента України здивує появою на ТБ-шоу: дуже хвилювалася

7 лютого о 21:00 на 1+1 вийде третій епізод шоу Голос країни 11. На головній вокальній сцені країни спробує свої сили онучка екс-президента України Домініка Ющенко. Дівчина заспіває відомий на весь світ хіт групи KAZKA під назвою "Плакала".

"В один момент я зрозуміла, що треба зібрати всі свої сили і йти до мети, здійснювати свої мрії. Я дуже хвилювалася, для мене було несподіваним те, що рідні не могли прийти підтримати мене в знімальному павільйоні, адже групи підтримки в цьому році включалися в онлайні. Я була сам на сам зі своїми страхами. Але я вважаю, що це нормально, коли артист хвилюється перед виходом на сцену", - поділилася Домініка переживаннями напередодні виступу.

Домініка Ющенка на шоу Голос країни (фото: прес-служба)

Цікаво, що 20-річна онука Ющенка вирішила зробити сюрприз своєму дідусеві, і він не знав про виступ своєї внучки на "сліпих прослуховуваннях".

"Дідусь ще нічого не знає, це буде сюрприз для нього", - розповіла Домініка і додала, що сім'я і Віктор Андрійович ніколи не нав'язували їй своєї думки у виборі професії і завжди підтримували у всіх починаннях.

Домініка Ющенко у "Сніданку з 1+1"