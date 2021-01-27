Володимир Остапчук з дружиною мотнули в "український Куршавель": було всього три дні

Ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимир Остапчук відправився на недовгий відпочинок в Буковель. Сам шоумен називає це місце "українським Куршавелем". За словами Остапчука, у нього було всього три дні та провів він їх просто чудово.

Про свою поїздку в Буковель телезірка розповів на сторінці Instagram.

"У мене було 3 вільні дні, Вова зібрав лижний костюм/дружину/валізу і махнув в український Куршавель. По-перше, я шалено радий, як розвивається Буковель: все більше крутих місць, краще сервіс, нові ресторани й бари.Так-так, тут ми не побачили локдауну. У ресторанах битком людей (може, це вже окрема економічна зона", - поділився враженнями Остапчук.

Також шоумен розповів, що зупинявся в тусовочному готелі, де йому дуже сподобалося.

"Готель вибрали тусовочний, новий (відкрився місяць тому), і дуже стильний.

Навіть на сніданках грала музика як на Міконосі. Кажуть, наступного тижня готель повністю заселять сноубордисти для покатушок", - зазначив Володимир.

Володимир Остапчук похвалився відпочинком в Буковелі (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Як ми повідомляли раніше, Володимир Остапчук розповів про сімейне життя, брендові подарунки й стосунки з колишньою.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук розповів, як застосовувати гумор в сімейних відносинах.