Володимир Остапчук розповів про горе в родині: встиг попрощатися

Володимир Остапчук поділився гіркою новиною про смерть бабусі Ольги, яка померла у віці 95 років. Телеведучий тепер вирушив на свою малу батьківщину - в місто Умань.

Про це шоумен 30 березня написав у своєму Instagram в stories .

Також Остапчук зазначив, що встиг побачитися з рідною людиною минулого тижня.

"Поїхав до Умані. Бабусі не стало. Встиг минулого тижня попрощатися..." - йдеться у публікації

Володимир Остапчук розповів про смерть бабусі (фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що нещодавно Володимир розповідав в мережі про те, що бабуся перенесла інсульт, при цьому впала і розбила голову.

Після події батьки Володимира забрали її до себе в Умань, щоб доглядати. Телеведучий тоді також приїжджав і бачився з нею.