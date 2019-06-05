VIDEOZHARA 2019: що робити на фестивалі блогерів та відеокреативу

Уже вчетверте головний фестиваль відеокреативу та блогерів VIDEOZHARA збирає найпопулярніших креаторів, зірок YouTube та Instagram, а також всіх представників покоління Z в один час і в одному місці. З 8 по 9 червня на Арт-заводі "Платформа" інфлюенсери нового покоління розкажуть про свою професію, поділяться досвідом і своїми секретами успіху. Ті ж, хто тільки розпочинає шлях молодого креативного, зможуть відірватися вдоста на величезній території фестивалю. Організатори обіцяють для гостей 15 тематичних зон і 11 сцен. І щоб ви нічого не пропустили, ми склали великий гід, в якому розповіли, як можна розважитися на фестивалі.

Знайомтеся з улюбленими блогерами та робіть з ними селфі

Зона Stars & Fans — місце зустрічі з кумирами для обіймів і селфі. Тут є все для того, щоб отримати класні фото і мільйони лайків. Не пропустіть можливість зробити селфі з Катею Адушкін, XO LIFE, "THIS IS ХОРОШО", Анею Трінчер, Владом Бумагою "А4", Eugene Sagaz, Halber, Олексієм Столяровим, Оленою Венум і хлопцями з "Чоткий Паца". Головне — не боятися!

Пориньте в світ кіберспорту та косплея

На фестивалі облаштують справжній рай для гіків та любителів кіберспорту. На фестивалі пройдуть спільні матчі фанів з відомими блогерами, турніри по CS:GO та DOTA 2 і навіть більше — тут у кожного буде можливість зануритися в захоплюючу віртуальну реальність. А ще перевтілитись в улюбленого героя з фільму або гри, щоб поборотися за перемогу в грандіозному конкурсі косплея.

Слухайте лайви улюблених музичних блогерів

Епіцентром подій на фестивалі стане MASTERCARD Stage, де виступлять Катя Адушкіна, Аня Трінчер, XO LIFE, "Чоткий Паца", Eugene Sagaz, Halber, Влад Бумага, Diva Olivka, Мурафа, Magic 5, DSIDE BAND, ND Production, Євген Бондаренко та інші. Протягом двох днів тут будуть гриміти виступи улюблених артистів і блогерів, пройдуть суперфінал національного фестивалю сценічних талантів, розіграші призів, а також відбудеться вручення премії "Блогосфера" — нагородження креаторів, які відповідально підходять до створення контенту.

Пізнайте секрети акторської майстерності і отримай роль у фільмі

Зона Cinema ближче познайомить вас з головними героями українського фільму "Давай танцюй" — Романом Чухманенко і Валентиною Войтенко. А ще ви тут можете пройти справжній кастинг від студії FILM.UA та стати частиною нового фільму "Скажені весілля — 2". Щет тут пройдуть майстер-класи з пізнання секретів акторської майстерності та виступ Андрія AJ на тему "Як зробити запам'ятовується".

Займіться кросфітом

Вражаючі батли атлетів, показові виступи брейкдансерів з Battle school. Виклики від популярних блогерів, надихаючі історії успіху, змагання з друзями, майстер-класи з скімбординг, слеклайну і балансборду. Ви точно відкриєте нове в собі і впустіть спорт в своє життя назавжди!

Пориньте в світ екстриму

У зоні Drive всі любителі екстремальних вражень зможуть насолодитися дрифтом від команди NoMotors, подивитися виступ професійних стантрайдерів і тут же поганяти на картах. Також блогери Анна Запорізька, Яніна Соколова та Аня Гресь поговорять про стереотипи жіночого водіння, а наймолодший мотоцикліст Тіма Єршов покаже, як потрібно управляти байком у 6 років.

Пориньте в тренди майбутнього

У Lifestyle-зоні вас чекатимуть Аня Сулима, Настя Гонцул, Liza Nice, Pustovit, Руслан Кузнецов, Іла Салтівська, Рома Свічкаренко, TWINS, Jerry Heil, Аня Трінчер, Halber і багато інших. Вони розкажуть про останні тренди в сферах краси та моди, поділяться лайфхаками про подорожі, проведуть фан-зустрічі, покажуть б'юті-корнери, розкажуть про те, як зробити яскравий макіяж, фестивальну зачіску та мехенді.

Відпочивайте усією родиною

Якщо так склалося, що ви батьки маленького креатора і хочете глибше розуміти його світ, ласкаво просимо в зону Kids & Family. Тут юні кумири і їх батьки розкажуть про те, як вони поєднують блогерство і реальне життя, відповідаючи на питання в форматі фан-зустрічі. Крім цього маленькі гості фестивалю зможуть взяти участь у видовищних експериментах в рамках "Реактив шоу" від "Експериментаніума", навчаться збирати кубик Рубіка, створювати об'ємні зображення 3D-ручкою, малювати кольоровим піском і влаштують справжнє шоу на батутах.

Дізнайтеся, як зі свого вихованця зробити селебріті

У чому секрет ідеального фото вихованця в Instagram? Що потрібно знати, подорожуючи з тваринами? Поради кінологів профі, майстер-класи по догляду за домашніми улюбленцями. Олександр Педан та Євген Білозеров пройдуть випробування разом зі своїми зірковими вихованцями. Трюкове шоу від професійних хендлеров, мистецтво ANIMAL-фотосесії і багато іншого шукайте в зоні Animal.

Сміючись, беріть участь в гумористичних імпровізаціях

Максимальна концентрація хороших жартів і щирого сміху очікується на open-air-сцені Humor. Не пропустіть шоу пародій, стендап, імпровізації та інтерактиви з глядачами, а також боротьбу за Кубок сміху VIDEOZHARA.

Прокачати на конференції по відеомаркетінга

Найсвіжіші тренди відео- і інфлюенс-маркетингу, новини платформ і успішні кейси компаній — все це і навіть більше повідають гуру YouTube, Google, AIR, фахівці з компаній-лідерів, а також блогери і аналітики в рамках конференції "VIDEOZHARA для брендів".

Відвідайте головний освітній івент для блогерів

В рамках AIR Academy bloggers event 2.0 медіакомпанія AIR збере разом топових блогерів, YouTube-практиків і медіаспеціалістів, які розкажуть про свій досвід роботи з соціальними мережами, а також поділяться навичками монтажу, інсайтами роботи в Instagram і секретами просування відео на YouTube.

Прийміть участь в конференції для музикантів

В рамках AIR Music Meetup будуть розкриті всі актуальні тенденції музичного світу, найкрутіші і ефективні інструменти просування кліпів і каналів музикантів, а також особливості роботи на YouTube у музичній сфері.

Придбайте пару сувенірів на пам'ять

Знайдіть годину-другу, щоб відвідати VideozharaMarket — територію, де кожен зможе придбати собі що-небудь на пам'ять: оригінальний блогерський чи фестивальний мерч та фірмові сувеніри.

VIDEOZHARA, 8-9 червня, Арт-завод "Платформа"

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