Як повернутися здоровим з торгового центру? Поради від ведучої "Ревізор. Магазини"

Ірина Хоменко попередила про приховані небезпеки на популярних локаціях в торгових центрах

Ведущая проекта Нового канала "Ревизор. Магазины" и "Тайный агент. Пост-шоу" Ирина Хоменко обожает проводить время с сыном в ТРЦ. Но выработала для себя правила поведения в подобных местах.

"В торговых центрах сейчас есть вообще все! — рассказала ведущая "Нового канала", — Это своего рода перезарядка. Возможность на несколько часов отдохнуть и отвлечься. Некоторым помогает шопинг, некоторые любят почитать книгу, пока ребенок играет в детской комнате. Некоторые обожают аквапарк. Мы с Дамирчиком для своих походов обычно выбираем будние дни. В выходные там куча людей, и далеко не все приходят здоровыми… Все-таки ТРЦ — палка о двух концах. Принесет ли это вам пользу и радость? И, самое главное, не заболеете ли вы после?"

Аквапарки

"В аквапарках хлорки больше, чем воды! После его посещения у меня глаза еще две недели потом были красные! Плюс, настораживает, что никто не просит справку от врача. А ведь вы идете туда со своим ребенком! Поэтому я считаю, в аквапарки можно идти, если они возле моря. Как минимум, соленая вода пресекает всякие инфекции — и есть больше шанс не заболеть. А вот в киевские аквапарки я пока не рекомендую ходить…"

Ведущая "Нового канала" Ирина Хоменко

Фудкотры

"Мы живые люди и тоже едим в ТРЦ. Но только в проверенном месте! Рекламировать это заведение я не буду, скажу лишь, что это не фаст-фуд и не суши. В нашем любимом заведении Дамиру готовят паровую куриную котлетку и картошечку пюре. А я — любительница супов и салатов. Совет: ешьте в местах с хорошей репутацией".

Кино

"Мы обожаем ходить в кино – вот и сегодня идем с малышом на премьеру. Я всегда ношу с собой стериллиум и влажные салфетки. Протираю очки, ручки кресла, пшикаю наши сидения и места напротив. Потому что ребенок берется за них руками. А еду в кинотеатре мы просто не покупаем — всегда беру с собой курагу, орешки и водичку".

Напомним, ранее Ирина Хоменко поделилась с читателями LITE четверкой полезных лайфхаков на тему того, как все успевать.

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