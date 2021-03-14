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Великий піст 2021: що категорично не можна робити в перший тиждень

Автор: Світлана Мащенко

Великий піст 2021 почнеться після масляного тижня вже з 15 березня і триватиме до самого Великодня - 1 травня. Найбільш строгими у православних християн вважається перший і останній тиждень. Що не можна робити з 15-го по 21-е число - читайте в матеріалі Lite

Про це пише mk.

Найвідданіші віряни в ці дні можуть обмежувати себе одним тільки хлібом. А ось в інші тижні піст не такий суворий - заборони стосуються їжі тваринного походження, але є і винятки. Страви з риби можна собі дозволити на Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (25 квітня). А ось на Лазареву суботу (24 квітня) можна порадувати себе ікрою.

Перший тиждень посту називається Федоровим. В ці дні обмеження стосуються не тільки фізичної, а й духовної сфери. Тиждень вважається найважчим, позаяк організму непросто перебудуватися на новий режим і спокуса порушити табу дуже велика.

Під суворою забороною з 15 по 21 березня будь-які продукти тваринного походження: молоко, м'ясо, яйця, риба.

15 березня, яке називається "чистий понеділок", слід утриматися від їжі і пити тільки воду.

У вівторок першого тижня дозволяється чорний хліб і вода.

У середу дозволено фрукти, овочі та інші продукти нетваринного походження, але без термічної обробки.

У четвер знову можна пити тільки воду пити.

У п'ятницю можна сирі продукти, а в суботу і неділю - теплі страви з рослинною олією.

Відзначимо, що харчування - не єдине обмеження поста. Сенс цього 48-денного раціону в духовному очищенні. Віряни повинні смиренно відмовлятися від алкоголю та розважальних заходів. Також стриманість стосується інтимного життя, але за обопільною згодою партнерів.

Раніше ми писали, кому не можна дотримуватися посту і з чим це пов'язано.

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