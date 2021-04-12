Вау-ефект і свобода: як alyona alyona наробила галасу у всьому світі



alyona alyona - зірка світового рівня

Коли ми говоримо, що Альону слухають, люблять і поважають далеко за межами України, у цьому нема жодного перебільшення. Чому? Бо далеко не всім нашим артистам роздають найпрестижніші премії та відзнаки закордоном.

Наприклад, alyona alyona перемогла в міжнародній музичній премії Anchor, організатори якої прокоментували тріумф українки так: "Ми вибрали артистку, яка змусила нас "офігіти" з першої ж хвилини, коли вона почала виступати".

А вже за деякий час наша "пишка-пушка" вистрілила на Music Moves Europe Talent Awards у номінації Public Choice Award ("Вибір публіки") і отримала 5000 євро від Євросоюзу, а також виграла зйомку лайв-сесії в парижській студії Deezer.

На додаток до цього українська реп-зірка отримала ще 10 000 євро від Європейської Комісії як одна з 8 переможців, обраних членами журі премії.

"У alyona alyona є щось справді особливе, що виходить за рамки її безсумнівно вражаючого зовнішнього вигляду, її впевненого ставлення, її захоплюючого потоку, її ліричних здібностей, якості звуку та навіть її альтер-его, яке працювало в дитячому садку", - відзначили у ММЕТА.



Крім того про неї пише New York Times, а ООН нагороджує премією Women In Arts за підтримку глобального руху за ґендерну рівність HeForShe.

І цей й так вражаючий послужний список Альони - лише незначний перелік міжнародних перемог. Як її особистих, так і перемог всієї країни.

В чому ж феномен alyona alyona?

"Чому саме alyona alyona?" - дивуються деякі українці у соціальних мережах.

Дійсно, невже в нас немає інших реп-виконавців, які читають не гірше, аніж вона? Є. І багато. Але, як показує практика, просто крутий речитатив і кач - цього замало, аби достукатися у серця мільйонів.

Форма це важливо, але зміст - ще важливіше. А у поєднанні з вау-ефектом, яким володіє Савраненко, маємо свою селебретіз з найкращими якостями, якими володіють дійсно великі суперзірки.



Швидко, агресивно, напористо і впевнено

Саме у цих словах полягає фундамент реп-успіху екс-виховательки з села під Києвом, вважає директор музичного піар-агентства "Много Воды" Саша Варениця.

"Звичайно, це відразу вражає будь-якого слухача, незалежно від того, розуміє він українську мову чи ні. Коли у артиста є вау-ефект, його потенціал не знає кордонів і кар'єра на міжнародному рівні розвивається швидко. Звідси такий стрімкий прорив на європейські фестивалі і шоукейси", - говорить експерт.

Звісно, команда артистки вносить неабияку лепту в успіх Савраненко.

"З Альоною працює букінг-агентство More Zvukov. Керівник агентства Наташа Подобєд добре розбирається в тому, як влаштована європейська індустрія. Вона знає, де є якісь шоукейси або премії, які там терміни подачі заявок, критерії та інше. Це дуже важливо - в цілому потрапити на радар подібних премій і правильно все оформити. А далі вступає в силу ще один важливий фактор - актуальні тренди в Європі: фемінізм, бодіпозитив. Альона ідеально вписується в цю кон'юнктуру. Все це разом з її талантом і дає той вражаючий результат, що є сьогодні у неї і її команди", - зауважує Варениця.



Харизма, яка так і пре!

А у цьому факторі вбачає феномен світового успіху Альони відомий саундпродюсер і композитор Назарій Гук, якого більшість знає за сценічним ім'ям JULIK.

"Вона робить, те від чого кайфує. А коли відбувається цей процес - ти вільний. І це відчувається у самому матеріалі / контенті. А наскільки відомо, у Європі люди звикли до усього простого, та відчувають цю своєрідну свободу. Свобода у всьому: у манері, музиці, загальному образі. А ще вона піднімає важливі теми, які переживає, мабуть, чи не кожен. alyona alyona є втіленням чогось нового, сміливого та новаторського. Думаю, що європейці якраз цінують більше відео, які є нестандартним та не схожими на інше. Тут комплекс: щирість і віддача, яку важко сплутати з чимось", - пояснює феномен Альони JULIK.



А що далі?

Днями alyona alyona випустила свій новий альбом "Galas". Одна з титульних композицій платівки називається "Читаю реп". І вона, звісно ж, соціальна й актуальна.

"Цим треком я хочу розкрити перші переживання та перші спогади людини, яка любить свою країну до сліз, але так часто буває не вдома", - коментує артистка.

Чи це не є те саме підтвердження всього вище написаного про феномен alyona alyona? Чесність і актуальність цієї великої (у всіх значеннях слова) українки, впевнені, ще не раз будуть відзначені не лише міжнародними преміями, а й - головне - любов'ю мільйонів й мільйонів людей в усьому світі.