Вау-ефект і свобода: як alyona alyona наробила галасу у всьому світі

В Україні, напевно, не лишилося людей, які не чули ім'я alyona alyona. І навіть затятих противників хіп-хопу стовідсотково не обійшов стороною той хайп, який вирує довкола артистки з самого початку її творчого шляху.
Це й не дивно. Адже щороку Альона Савраненко не сходить зі шпальт медіа, регулярно створюючи купу інфоприводів. І зовсім не "жовтих" - що вкотре підкреслює її унікальність серед зірок українського шоу-бізу.
І не тільки українського. alyona alyona вже давно полонила своїми рядками та флоу меломанів усього світу. Тож не дивно, що її творчість постійно знаходить відгуки серед американських та європейських критиків.
Коли ми говоримо, що Альону слухають, люблять і поважають далеко за межами України, у цьому нема жодного перебільшення. Чому? Бо далеко не всім нашим артистам роздають найпрестижніші премії та відзнаки закордоном.
Наприклад, alyona alyona перемогла в міжнародній музичній премії Anchor, організатори якої прокоментували тріумф українки так: "Ми вибрали артистку, яка змусила нас "офігіти" з першої ж хвилини, коли вона почала виступати".
А вже за деякий час наша "пишка-пушка" вистрілила на Music Moves Europe Talent Awards у номінації Public Choice Award ("Вибір публіки") і отримала 5000 євро від Євросоюзу, а також виграла зйомку лайв-сесії в парижській студії Deezer.
На додаток до цього українська реп-зірка отримала ще 10 000 євро від Європейської Комісії як одна з 8 переможців, обраних членами журі премії.
"У alyona alyona є щось справді особливе, що виходить за рамки її безсумнівно вражаючого зовнішнього вигляду, її впевненого ставлення, її захоплюючого потоку, її ліричних здібностей, якості звуку та навіть її альтер-его, яке працювало в дитячому садку", - відзначили у ММЕТА.
Крім того про неї пише New York Times, а ООН нагороджує премією Women In Arts за підтримку глобального руху за ґендерну рівність HeForShe.
І цей й так вражаючий послужний список Альони - лише незначний перелік міжнародних перемог. Як її особистих, так і перемог всієї країни.
"Чому саме alyona alyona?" - дивуються деякі українці у соціальних мережах.
Дійсно, невже в нас немає інших реп-виконавців, які читають не гірше, аніж вона? Є. І багато. Але, як показує практика, просто крутий речитатив і кач - цього замало, аби достукатися у серця мільйонів.
Форма це важливо, але зміст - ще важливіше. А у поєднанні з вау-ефектом, яким володіє Савраненко, маємо свою селебретіз з найкращими якостями, якими володіють дійсно великі суперзірки.
Швидко, агресивно, напористо і впевнено
Саме у цих словах полягає фундамент реп-успіху екс-виховательки з села під Києвом, вважає директор музичного піар-агентства "Много Воды" Саша Варениця.
"Звичайно, це відразу вражає будь-якого слухача, незалежно від того, розуміє він українську мову чи ні. Коли у артиста є вау-ефект, його потенціал не знає кордонів і кар'єра на міжнародному рівні розвивається швидко. Звідси такий стрімкий прорив на європейські фестивалі і шоукейси", - говорить експерт.
Звісно, команда артистки вносить неабияку лепту в успіх Савраненко.
"З Альоною працює букінг-агентство More Zvukov. Керівник агентства Наташа Подобєд добре розбирається в тому, як влаштована європейська індустрія. Вона знає, де є якісь шоукейси або премії, які там терміни подачі заявок, критерії та інше. Це дуже важливо - в цілому потрапити на радар подібних премій і правильно все оформити. А далі вступає в силу ще один важливий фактор - актуальні тренди в Європі: фемінізм, бодіпозитив. Альона ідеально вписується в цю кон'юнктуру. Все це разом з її талантом і дає той вражаючий результат, що є сьогодні у неї і її команди", - зауважує Варениця.
Харизма, яка так і пре!
А у цьому факторі вбачає феномен світового успіху Альони відомий саундпродюсер і композитор Назарій Гук, якого більшість знає за сценічним ім'ям JULIK.
"Вона робить, те від чого кайфує. А коли відбувається цей процес - ти вільний. І це відчувається у самому матеріалі / контенті. А наскільки відомо, у Європі люди звикли до усього простого, та відчувають цю своєрідну свободу. Свобода у всьому: у манері, музиці, загальному образі. А ще вона піднімає важливі теми, які переживає, мабуть, чи не кожен. alyona alyona є втіленням чогось нового, сміливого та новаторського. Думаю, що європейці якраз цінують більше відео, які є нестандартним та не схожими на інше. Тут комплекс: щирість і віддача, яку важко сплутати з чимось", - пояснює феномен Альони JULIK.
Днями alyona alyona випустила свій новий альбом "Galas". Одна з титульних композицій платівки називається "Читаю реп". І вона, звісно ж, соціальна й актуальна.
"Цим треком я хочу розкрити перші переживання та перші спогади людини, яка любить свою країну до сліз, але так часто буває не вдома", - коментує артистка.
Чи це не є те саме підтвердження всього вище написаного про феномен alyona alyona? Чесність і актуальність цієї великої (у всіх значеннях слова) українки, впевнені, ще не раз будуть відзначені не лише міжнародними преміями, а й - головне - любов'ю мільйонів й мільйонів людей в усьому світі.
Раніше ми писали, що alyona alyona нарешті назвала ім'я бойфренда.