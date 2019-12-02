"Побачити випалі очі співрозмовника": Маша Єфросиніна потужно висловилася про ставлення до свого віку

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна підкреслила, що вік - лише відмітка в паспорті

Маша Єфросиніна, яка раніше зачарувала ніжним фото з синочком, не перестає захоплювати шанувальників своєю активною життєвою позицією, а також мотивацією. Українська телеведуча вже давно відома також в ролі популярного українського блогера. Єфросиніна часто ділиться зі своїми читачами секретами краси, різними "життєвими лайфхаками" і т. д. Особливе місце в блозі Маші займає тема мотивації.

Свій новий пост Єфросиніна вирішила присвятити темі віку. Нагадаємо, що в травні 2019 року Маші виповнилося 40 років. Телеведуча зазначає, що з цією датою їй стали все частіше писати коментарі, акцентуючи увагу на віці. І це дивує ведучу.

“Як ви так добре виглядаєте... у вашому віці?"; "Ой ні, для вашого віку вже не годиться так одягатися !"; "Треба ж, Вас не впізнати, прям дівчинка, якщо не знати якого ви року народження!".... І ще десяток варіантів в такому дусі пропонує мені моє життя щодня, рівно з того дня, як 25 травня я опублікувала, що мені виповнилося сорок років. Ось поки було 39, не було приставки "у вашому віці" до кожного компліменту, а як бомбанув сорокет, з'явилася", - зазначає Єфросиніна.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча дивується, що подібна ситуація спостерігалася і з її бабусею. Коли жінці було 42 роки і в неї з'явився перший онук, вона відсунула на задній план моду. Зате стала носити хустки - "щоб відповідати ролі бабусі".

"Чому в мої 23 мене ніхто не питав : "Що ти, Маша, так хреново виглядаєш у своєму віці?" Тобто людську свідомість як би заявляє, що бути хворою, товстою, прищавою і нещасною в двадцять - це нормально, а щасливою і здоровою в сорок - аномалія! Моїй бабусі було 42 роки, коли у неї з'явився перший онук - і вона відразу одягла хустку, і сховала жіночні сукні : "Тепер я бабуся, цьому треба відповідати, а то люди не зрозуміють" І так виховалося кілька поколінь. І ці покоління передають те ж своїм дітям.. На мій превеликий жаль", - згадує Маша.

Блогер не перестає наголошувати: вік - всього лише цифра в паспорті!

“Всі, хто стежить за мною, знайте, я вважаю, що вік сьогодні - це лише паспортні дані, цифри, якими можна хизуватися, щоб побачити випалі очі співрозмовника, який запитав скільки тобі років! Не більше Подружив своє тіло і свідомість, ми здатні давати протилежну версію всьому, що десятиліттями цементувало стереотипи про те, як влаштований вік - його циклічність і інші "закони"! Реальність в моменті! Молоді стають президентами і винаходять соціальні мережі! Зрілі закохуються, всиновлюють дітей і ставлять рекорди з фізичної витривалості!

І тільки ледачі, втратили свій паспорт в хаосі і байдужість до власного життя, закидають какашками про пластику і достаток тих, хто рішуче насолоджується можливостями, які дає людині природа і сучасні технології П. С. до Речі, моя мама, познайомилася з чоловіком, який став новою любов'ю її життя, майже в п'ятдесят років! Просто так, випадково в кафе! Так, так буває! Головне, усвідомити одне — життя цінне і непередбачуване, незважаючи на те, яка цифра написана в шматку синього картону", - підсумувала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна навчила любити себе і долати кризу у відносинах.