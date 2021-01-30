Побачити Яремче за 15 хвилин: казковий парк в Карпатах показали на фото

Зимовий відпочинок в Карпатах стає доброю традицією серед українців. Проте окрім гірськолижних розваг, гарячих чанів і смачнющої місцевої їжі є багато цікавинок, про які забувають. Мова йде про місцеві пам'ятки.

Так, ведучі Нового каналу, блогери Макс Узол та Оля Манько показали, як побачити Яремче за 15 хвилин. Точніше, це буде знайомство з "демо-версією" знаменитого міста та його околиць.

Звісно ж, місто краще дивитися в "повній версії", але перед тим можна надихнутися у парку-музеї "Карпати в мініатюрі".

"Якщо у вас немає багато часу, то в цьому місці можна за 15 хвилин подивитися на Яремче та його околиці. Тут є всі основні пам’ятки краю: реалістичні віадуки з Ворохти, тунелі, залізнична станція Татарів, міст над водоспадом Пробій", - розповідає Макс Узол.

Місто Яремче в парку "Карпати в мініатюрі" (фото: прес-служба Нового каналу)

Вхід до музею для дорослих коштує всього 30 гривень, а для дітей - 20.

"Територія невелика, але я "залип" надовго. Моделі ду-у-уже реалістичні. Ідеально відтворені всі елементи декору, всі дерев’яшечки, хрести на храмах. У міні-дворах, біля міні-будинків, є міні-візки, діжки, насипана кукурудза. Можна було навіть заощадити на дроні та познімати тут все з телефону, - зізнається ведучий. - Ще цей парк-музей можна назвати своєрідною туристичною мапою, куди приходиш, обираєш об’єкти, які тобі подобаються, а потім їдеш і дивишся їх у натуральну величину".

Яремче в парку-музеї "Карпати в мініатюрі" (фото: прес-служба Нового каналу)

А ще на виході з "Карпат у мініатюрі" можна попити та набрати з собою джерельно-чистої мінеральної води.

Макс Узол і Оля Манько побували в Карпатах

Раніше знамениті блогери побували також в парку майбутнього під Львовом і поділилися враженнями.

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