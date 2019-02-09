Як все встигати? Топ-4 лайфхака від ведучої "Ревізор. Магазини" Ірини Хоменко

Ірина Хоменко (фото: прес-служба)

Ведуча прокидається о 6-7 ранку без будильника!

Сім'я, робота, захоплення — щоб все встигнути, потрібна маса енергії! Ведуча проектів "Нового каналу" ("Таємний агент. Пост-шоу" і "Ревізор. Магазини") Ірина Хоменко навчилася все поєднувати і поділилася з LITE своїми порадами.

#1 Відпочивайте

"Для початку дуже важливо розуміти, що іноді просто необхідно дозволяти собі розслабитися! Ми ж не роботи, організму теж потрібен відпочинок. Тому не ігноруйте сигнали втоми — і час від часу дозволяйте собі релакс", — зазначає ведуча.

#2 Прокидайтеся раніше

"Ранній підйом робить цілий день особливим! Кожен день ми прокидаємося о 6-7 ранку. За підйом у нашій родині відповідаю я — прокидаюся зазвичай навіть без будильника. Вмикаю музику, потихеньку буджу всіх — і починається наш день".

Українська телеведуча Ірина Хоменко (фото: прес-служба)

#3 Починайте ранок правильно

"У моїй родині є базові моменти, особисті ритуали, на які ми витрачаємо час кожен день. Так, вранці натщесерце перед сніданком ми п'ємо воду. Але вода у нас не проста, а з медом. В ній вже є і глюкоза, сахароза, так що вона з самого ранку додає енергії. Приготувати її легко: розмышуєш чайну ложечку меду в склянці води і залишаєш на ніч. За ніч мед розчиняється, перемішуємо і випиваємо. Пити чисту воду також добре".

#4 Не забувайте про фізичну активність

"Дуже важливо підтримувати себе у формі. Тому ми всією родиною за фізичну активність! Не обов'язково це спортзал, наприклад, ми обожнюємо відправитися в басейн. До речі, ми з чоловіком і сином ніколи не відкладаємо і не переносимо заняття навіть у святковий день. Так ми не втрачаємо тонус", — підсумувала украинаская ведуща.

Зазначимо, що прем'єра "Таємний агент. Пост-шоу" і "Ревізор. Магазини" на "Новому каналі" відбудеться 18 лютого.

До речі, раніше ми писали про топ-5 секретів харчування від прима-балерини Христини Шишпор, які дозволяють їй тримати себе в ідеальній формі. Цікаво, що балерина також настійно рекомендує починати ранок зі склянки чистої води.

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