Посміхайтеся і ви будете здорові: психолог розвіяла міфи про імунітет

Тема імунітету зараз як ніколи актуальна. Причому кожен зміцнює його по-своєму: хтось обирає вітаміни з аптеки, хтось налягає на часник, лимон та імбир. А хтось вважає, що імунітет залежить від настрою. Журналісти «Ранку з Україною» на каналі «Україна» дізналися, від чого ж залежить імунітет і чи можна його зміцнити.

Японські біологи вважають: «У поганому настрої винен хороший імунітет». Психолог розповіла, чи розділяє вона таку думку і чи можна укріпити імунітет «правильним» настроєм.

«Вчені вивчили це питання і з'ясували, що психічна напруга допомагає людині впоратися з інфекційними захворюваннями», – зазначила психолог Наталія Підлісна в ефірі каналу «Україна».

Річ у тому, що в разі вірусної загрози, клітини імунної системи активуються і забирають з організму амінокислоти, які потрібні для вироблення «гормонів радості». Ось чому хворі люди часто бувають не в гуморі.

«Інфекційні захворювання майже завжди супроводжують втома, роздратування і поганий настрій», – коментує експерт.

І це нормально. Адже в такий спосіб організм бореться з хворобою. Ресурсу на те, щоб ще й усміхатися, просто не вистачає. Тому не треба ображатися, якщо під час хвороби люди бувають дратівливі. І якщо раніше ми всі були впевнені, що хворому треба обов’язково покращувати настрій, то тепер у науковців думка інакша.

«20-50 років тому вважалося, що гарний настрій позбавляє від хвороб. Нам завжди говорили – посміхайтеся і ви будете здорові. Але виявилося, що це міф. Більше того, покращити імунітет неможливо жодним способом. Він або є, або його немає», – розповіла Наталія Підлісна.

Тож реклама так званого «противірусного набору» – лимон, імбир та часник – не більше ніж маркетинговий хід. Та це не привід занедбати своє здоров’я. Будь-яка хвороба минатиме швидше, якщо подбати про повноцінний сон та чергування роботи з відпочинком. А головне – вірити в своє одужання. Здоровий спосіб життя – це головне, що ви можете зробити для зміцнення своєї імунної системи.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чим небезпечні антисептики для людського організму.