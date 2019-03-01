Ульотна музика і нестримні веселощі: куди піти в Києві у березні

Ми розповідаємо вам, де провести вільний час і куди сходити в березні

Весна только вступила в свои права. Лучшие концерты и мероприятия марта уже заявлены и собраны в отдельной подборке, специально для тех, кто не может сидеть без дела и желает получить максимум эмоций от культурной жизни столицы.

Enter Shikari

Stereo Plaza

2 марта, 20:00

Стоимость: 850-1500 грн (купить билеты)

4 альбома, 16 синглов, тысячи поклонников - громкие и неповторимые Enter Shikari могут похвастаться творческой свободой и неплохим кредитом доверия от своих фанов. Музыканты известны непреодолимой тягой к экспериментам со звучанием, поэтому каждый их релиз так сильно отличается от предыдущих альбомов. Их уникальный стиль - пост-хардкор с вкраплениями электронной музыки, а живые выступления заряжают немыслимым драйвом и энергией. Хотите подзарядиться? Тогда встречайте весну на концерте Enter Shikari в клубе Stereo Plaza!

Enter Shikari

Tiesto

Stereo Plaza

3 марта, 21:00

Стоимость: 1349-5499 грн (купить билеты)

Если вас приглашают на концерт диджея Тиесто, соглашайтесь не раздумывая. Один из лучших электронных музыкантов планеты, культурный феномен, филантроп, композитор, продюсер и диджей №1 по версии ряда авторитетных изданий – все громкие регалии нидерландский музыкант подкрепляет делом. Если вы любите музыку в стиле “электро” - спешите за билетами. Если хотите потерять дар речи от эпичного шоу - спешите за билетами. Даже если вы раньше никогда не интересовались электронной музыкой, но открыты новому опыту, то скорее-всего попадете на лучшую вечеринку в своей жизни.

Tiesto

Балет Сухишвили

Дворец “Украина”

7-10 марта, 19:00

Стоимость: 700-1950 грн (купить билеты)

Третье поколение лучших грузинских танцоров продолжают дело великого отца-основателя балета Сухишвил, которому удалось из народного танцевального ансамбля Грузии создать мировой культурный феномен. Миллионы зрителей ждут их выступления, а сами танцоры без отдыха гастролируют по всем закоулкам планеты. История дружеских отношений Национального балета Грузии с Киевом началась давно, но с каждым годом только крепнет. В этом году, уже традиционно, балет Сухишвили даст во Дворце “Украина” несколько выступлений подряд - с 7 по 10 марта, так что спешите за билетами, пока они есть в наличии!

Балет Сухишвили

Зажигательная Масленица

ВДНГ

9-10 марта

Вход бесплатный

Хотите стать частью традиционных народных гуляний на Масленицу? Тогда приходите 9-10 марта в парк на ВДНГ! На выбор блины с самыми разнообразными начинками, вкусный фудкорт, романтический каток и большое количество развлечений, конкурсов и соревнований! Продемонстрируйте свою силу в перетягивании каната, выигрывайте призы, развлекайтесь и вкусно кушайте блины - это ли не лучший способ встретить весну подобающим образом? Изюминкой празднования станут выступления популярных украинских коллективов, среди которых Ирина Федишин, певица Alyosha и многие другие!

Alyosha

On-The-Go

Caribbean Club

16 марта, 19:00

Стоимость: 350-750 грн (купить билеты)

Амбициозная инди-поп группа из Тольятти регулярно приезжает с концертами в Украину, и неизменно удивляют фанатов новыми амплуа. Их музыка достаточно многогранна, чтобы каждое живое выступление отличалось от предыдущего. В этот раз коллектив подготовил несколько приятных сюрпризов для украинских поклонников. Первый - On-The-Go отыграют любимые песни и альбом “Origins” в сопровождении струнного квартета, что разнообразит музыкальную палитру настроений. Второй - специальным гостем вечера станет прекрасная электро-поп группа Наадя.

On-The-Go

P.O.D

Stereo Plaza

17 марта, 19:00

Стоимость: 1111-2200 грн (купить билеты)

Украинские слушатели не привыкли к тому, что корни популярных рок-групп могут тянуться из религиозных общин, а в Америке жанр “христианского рока” уже долгие годы пользуется заслуженной популярностью! Но P.O.D пошли ещё дальше. Чисто условно их стиль можно назвать “христианским рэпкором”, но коллектив использует такое большое количество музыкальных техник и стилей, что жанровое разнообразие впечатлит даже заядлых меломанов. В Киев P.O.D приедут с презентацией альбома “Circles”, который вышел в ноябре 2018 года. До 17 марта остается достаточно времени, чтобы послушать свежий релиз, зафанатеть окончательно и ворваться на концерт американцев в клубе Stereo Plaza.

P.O.D

Madchild

MonteRay Live Stage

19 марта, 20:00

Стоимость: 590-1190 грн (купить билеты)

Рэп – самый популярный жанр музыки на данный момент, но украинские исполнители еще набираются вдохновения и решимости, чтобы поделиться своим творчеством. Придется слушать зарубежных артистов, тем более, что всемирно известные рэп-музыканты обратили пристальное внимание на украинскую столицу, где каждый месяц проходит какой-нибудь особенный концерт. В марте таким событием станет выступление знаменитого канадского хардкор-рэпера Madchild, основателя культовой рэп-формации Swollen Members.

Madchild

Junior Fashion Week

КВЦ Парковый

21-24 марта, 13:00

Стоимость: 300-600 грн (купить билеты)

Становиться модным надо с детства, когда у ребенка формируется вкус и стиль, а лучший профессиональный фестиваль Junior Fashion Week как раз посвящен детской моде во всех ее проявлениях. Украинские и зарубежные бренды представят новые коллекции одежды и аксессуаров, а дизайнеры расскажут, какие вещи будут в трендах весеннего и летнего сезонов.

Junior Fashion Week

Вера Полозкова

Октябрьский дворец

24 марта, 20:00

Стоимость: 280-1850 грн (купить билеты)

Современная поэзия отличается от произведений авторов-классиков. Она избавилась от театрального пафоса, сложносочиненных предложений и цепляет читателя, прежде всего, невероятной искренностью и легким стилем. Талантливая любовная лирика Веры Полозковой превратила интернет-блогера в одну из самых популярных поэтесс СНГ, на её концертах собираются тысячи человек и следят за каждым ее словом. Даже на больших концертных площадках ей удается сохранить атмосферу дружеского квартирника, так что готовьтесь к теплу, ярким эмоциям и ласковой музыке.

Вера Полозкова