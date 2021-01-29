Україну знову чекає похолодання: синоптик назвала дати

Погода в Україні в лютому знову здивує українців. В країну прийде серйозне похолодання. Правда, морозів до -20 не буде, як це було в січні.

Про це розповіла метеоролог і кліматолог Вазіра Мартазінова, пише сайт НАН України.

"Ми очікуємо похолодання в першій декаді лютого, але 20 градусів морозу вже не буде", - повідомила Віра Мартазінова.

Експерт зазначила, що в нинішніх зимах екстремальні погодні процеси, у вигляді суворих морозів тривають не більше 5 днів, як це було в січні на Водохресні свята, 19 січня.

Поточне потепління також триватиме приблизно 5 днів і зміниться новим зниженням температури. Кліматолог повідомила, що в умовах такого похолодання українців чекають морози в межах норми, але також слід очікувати й мокрого снігу з дощем.

Про похолодання в третій зимовий місяць попереджав також і народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, морозна погода посилиться ближче до кінця першого тижня лютого, і на Півночі та Сході України стовпчики термометрів покажуть у нічний час близько -13... -15 градусів, а вдень очікується близько -5... -7 градусів. Після цього прогнозується чергове потепління і навіть відлига, завдяки південним і південно-західним вітрам.

Як ми раніше повідомляли, нещодавно кліматологи попередили, що у 2021 році погодні рекорди стануть нормою.

Також ми розповідали про те, що синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться снігопад.