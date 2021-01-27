В Україну повертаються сильні морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе сильні морози вже до кінця січня. Таких лютих "мінусів", які ми пережили на Водохреще, не буде, але в деяких областях синоптики обіцяють зниження до -14 градусів.
Ми зібрали карти погоди з ресурсів "Метеопрог" і Gismeteo на найближчі кілька днів.
Синоптики Gismeteo обіцяють у прогнозі на 10 днів падіння температури 29-30 січня. Так, в Києві очікується до -11 морозу вночі. Потім - кілька днів потепління, знову стовпчики термометрів підуть вниз 2-3 лютого, і найхолодніше (до -14 вночі) буде на Заході.
До кінця січня синоптики обіцяють багато опадів, але перші дні лютого принесуть трохи ясних сонячних днів.
Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова і Одеси на 10 днів.
Погода в Україні на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)
Синоптики ресурсу "Метеопрог" обіцяють також зниження температури до кінця січня - початку лютого. Найнижчими градуси можуть бути на Заході і Півночі.
Погода у Києві до 1 лютого (скрін: meteoprog.ua)
Погода у Харкові до 1 лютого (скрін: meteoprog.ua)
Погода у Львові до 1 лютого (скрін: meteoprog.ua)
Погода в Одесі до 1 лютого (скрін: meteoprog.ua)
А от сьогодні, 27 січня, вдень та ввечері у деяких областях синоптики Українського гідрометцентру обіцяють справжній сніговий шторм.
Про негоду в Україні в середу також розповіла синоптик Наталка Діденко.