RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україну повернуться морози і сніг: в яких областях найсильніше зіпсується погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується на вихідних. Синоптики прогнозують морози і навіть мокрий сніг в деяких областях. Де буде найгірша погодна ситуація - читайте в прогнозі далі в нашому матеріалі

Про це пишуть синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За даними Наталки Діденко, у суботу 3 квітня максимальна температура повітря становитиме лише +6+11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10+13 градусів.

Дощі в суботу пройдуть на Сході, місцями на Заході, а в Карпатах очікується мокрий сніг. На решті територій переважно без опадів.

А от в неділю, 4 квітня, стовпчики термометрів можуть подекуди опуститися вночі до 0... -2 градусів морозу. Вдень температура сягне +6+12 градусів.

У неділю буде більше опадів. В західних областях дощ та мокрий сніг, в більшості областей - невеликий дощ місцями.

А ось вночі та вранці 4-го квітня на Півдні, а вдень на південному сході - Запоріжжя, Донеччина - можливі сильні зливи.

У Києві на вихідних теж буде прохолодно - вдень +6+10 градусів. Вночі в суботу від 0 до +3 градусів, а на околицях в ніч на неділю температура може знизитися до 0... -2 морозу.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, якою буде погода в Україні на вихідних.

Фото: Погода в Україні на вихідних, 3-4 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше провідні українські синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у квітні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
У Карпатах за ніч випало 15 см снігу
Як на початку травня: температура в Києві 1 квітня піднялася до рекордних показників
Прогноз погоди