В Україну скоро повернеться сніг із зливами: де зіпсується погода

Погода в Україні порадує потеплінням тільки в найближчі пару днів, проте потім температура повітря почне знижуватися, і продовжить тенденцію до кінця тижня. Період з 14 по 21 березня принесе істотні опади у багатьох регіонах, місцями зливи та снігопади. Очікуються нічні морози до наступних вихідних майже скрізь, крім південних областей.

Про це йдеться в прогнозі на тиждень на сайті Sinoptik .

Яка буде погода з 14 по 21 березня в різних облцентрах України

У Києві перша половина наступного тижня буде дощовою, а друга - хмарною, але іноді з проясненнями. Опади очікуються 14-15 та 17-18 березня. Температура повітря в період з 14 до 16 березня буде досить тепла, і стовпчики термометрів вдень піднімуться до +5... +7 градусів, а потім буде похолодання, і до наступної неділі стане 0... +2 градуси. 20 і 21 березня вночі буде близько -3... -4 градусів.

У Львові опади у вигляді снігу і мокрого снігу триватимуть з 14 по 18 березня, після цього буде сухо. В середньому температура повітря протягом тижня вдень буде коливатися між +7... +1 градус. Нічні морози будуть від середи по неділю, але нижче ніж -4 градусів не опустяться.

У Харкові з 17 по 19 березня йтиме мокрий сніг, в інші дні тижня - без опадів. Стовпчики термометрів 14 і 15 березня будуть днем сягати +6... +7 градусів, після чого злегка опустяться, і до кінця тижня підійдуть до нуля. У наступні вихідні будуть нічні морози до -4 градусів.

В Одесі злива пройде 16 березня, а 17-18-го дощ буде несильним. Температура повітря протягом тижня становитиме +6... +8 градусів, а по ночах "плюсові" значення залишаться.

У Дніпрі у період з 16 по 19 березня - дощі, причому в середу опади будуть сильними. Температура повітря 15-го порадує показником до +10 градусів, але до кінця тижня знизиться до +1 градуса. Нічні морози будуть незначними, і очікуються до наступних вихідних.

У Запоріжжі литиме з 16 по 18 березня, а в інші дні тижня - сухо. Температура повітря 14 і 15-го становитиме до +8... +11 градусів, потім трохи знизитися, а з п'ятниці опуститься до +3 градусів в денний час.

У Луцьку дощі та мокрий сніг будуть чергуватися з 14-го і з 16 по 18 березня. У неділю вдень стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів, а з 15 по 21 будуть варіюватися між +5 і +1 градус вдень. У п'ятницю і суботу вночі опустяться до -5... -4 градусів.

У Луганську дощ пройде 17-18 березня, а 19-го буде мокрий сніг. Температура повітря протягом тижня очікується в межах +7... +2 градуси в денний час, а по ночах рідкісні морози будуть не сильними - нижче ніж -3 градуси стовпчики термометрів не опустяться.

У Хмельницькому сильні дощі будуть 15-16 березня, а потім очікується мокрий сніг з 17 по 18 березня. Особливо тепло не буде: якщо в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +6 градусів, то потім з понеділка і до кінця тижня коливатимуться в межах +2... 0 градусів. Нічні морози до -5 градусів почнуться з п'ятниці.

У Херсоні сильний дощ буде 16 березня, після чого опади послабляться, але триватимуть ще 17 і 18 березня. У неділю очікується до +10 градусів, а в понеділок потеплішає ще до +14 градусів. Далі потрохи температура буде опускатися, і до кінця тижня складе +6 градусів. На вихідні вночі очікується 0 градусів.

У Чернігові з 14 до 18 березня будуть лити дощі, місцями досить сильні, а потім до 21 березня опади вже не очікуються. Температура повітря в неділю порадує показниками до +8 градусів, після чого стовпчики почнуть поступово знижуватися до +2 градусів вже до наступного фіналу вихідних. 20 і 21 березня нічні морози складуть близько -3... -4 градусів.

У Сумах тиждень буде не без опадів, але сильні дощі не прогнозуються, а ось 19 і 20 березня очікується сніжок. Температура повітря з 14 до 21 березня складе вдень близько 0... +5 градусів, з тенденцією до похолодання до кінця тижня. Вночі з п'ятниці по неділю - морози до -4 градусів.

У Черкасах зарядять дощі в період з 15 по 18 березня. Температура повітря з 14 по 17-е очікується +9... +5 градусів, а з 18 по 21-е варіюватиметься між +3 і нулем. Нічні морози (до -2 градусів) будуть тільки наприкінці тижня.