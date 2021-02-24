В Україну прийде різке потепління: де будуть весняні +15

Тепла погода встановиться вже 25 лютого. Опади у цей день не передбачаються, буде мінлива хмарність.

Синоптики прогнозують, що осередки нічних морозів ще збережуться на Сході і південному сході: тут буде -2... -8 градусів, у Луганській області -11... -13 морозу. На решті територій вночі від -3 до +2 тепла.

Вдень температурні показники теж будуть дуже різними по всій території: на Заході, у Вінницькій та Одеській області +10... +15, на Сході від -1 до +3 градусів, а на решті території +2... +8 тепла.

У Києві в четвер синоптики прогнозують вдень +6... +8, вночі 0... +2, без опадів.

Погода в Україні 25 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 26 лютого буде сонячний і дуже теплий день, без опадів. Температура вдень +9... +15, крім Сходу - тут +5... +8. Вночі по країні від -1 до +3 градусів.

У Києві п'ятниця буде теплою і сонячною. Температура вдень +9... +11, вночі +1... +3.

Погода в Україні 26 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 27 лютого в країну увірветься атмосферний фронт з дощами, а на Сході - дощі з мокрим снігом. Температура вдень +2... +8, у Криму - від +10 до +12. Вночі +1... +5, а в східних областях -1... +2.

У Києві дощ, вдень +4... +6, вночі +1... +3 градусів.

Погода в Україні 27 лютого (скрін: meteo.gov.ua)