Україну накриє сильними грозами і моторошним вітром: кому з погодою не пощастить

На сході країни буде хмарно, але сухо, вітер зі штормовими поривами. Вночі температура повітря становитиме від + 4 до + 8 градусів. Вдень повітря прогріється до + 17 +19 градусів, у Дніпрі до + 20 градусів.

У південній частині країни також буде сухо, але хмарно. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі в регіоні від + 6 до +9 градусів, вдень прогріється до +17 +19 градусів, в Одесі буде прохолодніше, +14 + 16 градусів. У Криму без опадів, сильний вітер. Вночі + 6 +8 градусів, вдень +16 + 18 градусів.

Північ України накриє дощами та грозами. Очікується штормовий вітер. Вночі + 7 +9 градусів, вдень прогріється до +16 + 18 градусів.

Західні області накриє сильними дощами та грозами в нічний час, а також вдень. Температура повітря вночі підніметься до + 7 +9 градусів, вдень прогріється до +17 +19 градусів, місцями до + 20 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують сильний вітер, хмарність, але без опадів. Вночі від + 6 до +8 градусів, вдень від +17 до + 20 градусів.

У Києві 30 Квітня сильний вітер зі штормовими поривами та гроза. Нічна температура складе + 7 +9 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 30 квітня